كلوني يتبرع بمليون دولار لمكافحة الفساد في أفريقيا

وكالات: تبرع النجم السينمائي جورج كلوني بمليون دولار لمكافحة جرائم الحرب والفساد في أفريقيا، التي تمزقها الصراعات والحروب. أعلنت ذلك مؤسسة كلوني للعدالة ضمن مبادرات لكشف الشبكات المالية التي تقف وراء الصراعات في أفريقيا. وفي بيان قال كلوني إن محور…

وكالات:

تبرع النجم السينمائي جورج كلوني بمليون دولار لمكافحة جرائم الحرب والفساد في أفريقيا، التي تمزقها الصراعات والحروب.

أعلنت ذلك مؤسسة كلوني للعدالة ضمن مبادرات لكشف الشبكات المالية التي تقف وراء الصراعات في أفريقيا.

وفي بيان قال كلوني إن محور تركيز المجموعة هو “ضمان ألا تستحق جرائم الحرب ارتكابها”.

منحة كلوني وغيره يبلغ مجموعها 3.45 ملايين دولار ضمن حملة جمع تبرعات.

وقالت المبادرة التي تبرع لها كلوني إن تبرعه سيساعد في تمويل تقارير العام المقبل عن “نهب الدول والتدفقات المالية السرية إلى خارج البلدان التي مزقتها الحرب في كل من جنوب السودان والسودان والكونغو والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

يشار إلى أن كلوني والناشط الحقوقي جون برندرغاست أسسا المبادرة في 2015.