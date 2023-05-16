«كلورايد إيجيبت» تدشن أول مصنع لإنتاج البطاريات الليثيوم في مصر

أعلنت شركة كلورايد ايجيبت افتتاح أول مصنع بطاريات ليثيوم ذكية في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي مؤكدة أن التجهيزات الفنية والانشائية تسير وفق الجدول المقرر لتدشين المشروع تأكيد لدرو الشركة في طاع الصناعات المغذية للمركبات ضمن أكبر مصنعي البطاريات وحلول الطاقة المختلفة.

كلورايد ايجيبت تضخ استثمارات ضخمة

قال طارق الشعبي العضو المنتدب لشركة كلورايد ايجيبت أن استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة معنية بضخ استثمارات كبيرة في قطاع صناعة بطاريات الليثيوم.

يأتي ذلك تحقيقًا لسياستها الرامية إلى مواكبة التوجهات العالمية التي تشهد تحولًا كبيرًا في صناعة المركبات بصفة خاصة وحلول الطاقة بصفة عامة.

توقع زيادة الطلب على البطاريات الليثيوم في مصر والمنطقة المدفوعة بنمو صناعة وسائل النقل صديقة البيئة التي تعمل بالكهرباء في ضوء حرص العديد من القطاعات على تفعيل مبادرات التحول للاقتصاد الأخضر.

أضاف ان التقنيات المتبعة وتصميمات خطوط التصنيع التي تنشئها الشركة في إطار هذا المشروع تأخذ بعين الاعتبار امكانية انتاج بطاريات الليثيوم متعددة الاستخدامات.

وتصلح هذه البطاريات للعديد من التطبيقات من بينها وسائل النقل والمعدات اللوجستية ووحدات تخزين الطاقة النظيفة ومحطات الإرسال لشبكات الاتصالات.

أكد على أنه تم اختيار تكنولوجيا خلايا بطاريات الليثيوم ومعدات التصنيع بناءً على دراسة فنية واقتصادية دقيقة لضمان التوسع والتطوير بهدف الوصول لطاقة انتاجية تعادل واحد جيجا واط في فترة زمنية تتراوح من 5 الى 7 سنوات.

المشروع يخلق فرصًا للتصدير

يأتي ذلك لمواكبة التغيرات السريعة التي تعرفها هذه الصناعة بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويخلق فرصًا تصديرية للأسواق العالمية.

يذكر أن شركة كلورايد ايجيبت وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مطلع العام الحالي يقوم من خلالها مصنع الالكترونيات التابع للهيئة بتوريد لوحات الرقائق والدوائر الإلكترونية الدقيقة لنظم ادارة وحماية بطاريات الليثيوم (BMS).

سيساهم المشروع المشترك في زيادة المكون المحلي والمساعدة على توطين صناعة بطاريات الليثيوم واستيعاب تقنياتها المتقدمة من قبل الكفاءات الوطنية تماشيا مع اتجاه الدولة الهادف إلى تشجيع الصناعة والحد من الاستيراد.

وكانت شركة بلو اي في المتخصصة في ادارة شبكات تأجير واستبدال البطاريات الذكية عبر منصتها الرقمية طرفًا في هذه الاتفاقية.

وسيتم توريد باكورة انتاج مصنع كلورايد لبطاريات الليثيوم للعمل على شبكة بلو اي في وخدمة عملائها بما يتيح للمستهلك شراء وتحويل المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية للعمل بالكهرباء بأسعار تنافسية.