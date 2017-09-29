كلوب: كوتينيو يقدم أقصى ما لديه مع ليفربول

وكالات:أشاد الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، الذي كان على وشك الانتقال لبرشلونة الإسباني الصيف الماضي، وقال إنه لاعب مميز يمتلك الطموح ويبذل أقصى ما لديه مع الريدز.وأضاف المدير الفني، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية،

وكالات:

أشاد الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، الذي كان على وشك الانتقال لبرشلونة الإسباني الصيف الماضي، وقال إنه لاعب مميز يمتلك الطموح ويبذل أقصى ما لديه مع الريدز.

وأضاف المدير الفني، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، أن كوتينيو من أبرز لاعبي ليفربول وتألق خلال آخر مباراتين أمام ليستر سيتي في البريميير ليج وسجل هدفا في انتصار فريقه «3 -2»، وسبارتاك موسكو في دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي، وسجل هدف التعادل أمام أصحاب الأرض.

وكان اللاعب الدولي قد أفصح عن رغبته في الرحيل لصفوف البلاوجرانا خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن طلبه قوبل برفض تام من جانب إدارة النادي الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل، الأحد، في الجولة السابعة من البريميير ليج «نحن سعداء للغاية باستمراره معنا. في النهاية الجميع يعمل باحترافية»، وأكد أنه بحالة فنية وبدنية جيدة وهو لاعب هام لنا، وهذا فقط ما يجب أن يقال».

ويحتل ليفربول المركز الخامس في البريميير ليج برصيد 11 نقطة جمعيها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة.