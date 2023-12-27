"كله فاصلو" تدعم أحمد سعد وبهاء سلطان في أحدث ظهور (فيديو)

حقق النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان مشاهدات جيدة بأغنيتهما الجديدة” كله فالصو” التي يقدمانها في أحداث فيلم ” عصابة عظيمة” الجديد الذي تعود به النجمة القديرة اسعاد يونس للسينما ، وشاركتهما غنائها أيضا ، ووصلت مشاهدات الأغنية 125 ألف مشاهدة في ساعات قليلة .

الأغنية كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي، وإنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر.

فيلم “عصابة عظيمة” من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتقول كلمات أغنية “كله فالصو” ” لوتيجى سيرتك قدامى بفضل اقول انا مش هشتاق و دقيقة وارجع ف كلامى ليه هو انا برج الجوزاء ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه كله فالصو وكله Fake الا بس جمال عينيك”.