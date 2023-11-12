«كلنا واحد - مع زهور المستقبل».. الداخلية تُطلق مبادرة للفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة (صور)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد – مع زهور المستقبل، لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية “الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين بمختلف المناسبات.

وأوفد قطاع حقوق الإنسان تنسيقًا والجهات المعنية قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية من 4250 حقيبة مدرسية، 3000 عبوة غذائية على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتأكيداً على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.