«كلنا الجيش المصري».. هاشتاج يدعم الرئيس السيسي في الحرب المحتملة بليبيا

كلنا الجيش المصري هاشتاج غرد فيه المصريون لدعم القيادة السياسية في حربها المحتملة بليبيا ... معلنين جاهزيتهم للتطوع ضمن صفوف الجيش المصري

أطلق أمس هاشتاج « كلنا الجيش المصري » عبر موقع تويتر وظل لساعات طويلة في سدة التريند بموقع التغريدات الشهير للإعلان دعم الرئيس السيسي في الحرب المحتملة بـ ليبيا ، وجاء ذلك تزامنا مع موافقة أعضاء مجلس النواب على إرسال قوات عسكرية للخارج بعد إنعقاد جلسة سرية وافق فيها النوبا بالإجماع على هذا التفويض .

مئات التغريدات التي تعلن الوقوف خلف القوات المسلحة والرئيس السيسي فى حربه المحتملة بليبيا .

وهذه هي المرة الأولي التي يسمع فيها المصريين عن جلسات تفويض من قبل مجلس النواب من قبل ؛أن جميع الحروب التي خاضتها مصر، كان أمر تدخل الجيش يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة . صورة من الهاشتاج

السبب وراء ضرورة موافقة مجلس النواب على دخول الجيش المصرى فى حرب

وسبب ذلك هو انه طبقا للدستور المصري المعدل في 2014 وأضيفت المادة 152، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب.

ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. صورة من هاشتاج كلنا الجيش المصري

وافق مجلس النواب بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، أمس على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية .

وذلك للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية .

وفي حالة أن يكون مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .

المصريون يجتاحون تويتر بهاشتاج كلنا الجيش المصري

تفاعل مئات المغردين على الهاشتاج مؤيدين هذه الخطوة لحماية الأمن القومى المصرى والمخاطر التي تواجهه .

ونشرت صور عديدة للجنود ، وعلم مصر ، وصور آخري للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وزيلت الصور بتعليقات تؤكد على وقوف المصريين خلف الرئيس السيسي . هاشتاج كلنا الجيش المصري .. وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين

واعلن العديد من المغردين عن استعداداهم للتطوع فى حالة الحالة إليهم ، كما أكد اخرين على أنه الأقوي والأكبر في المنطقة العربية .