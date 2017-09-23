كلمة وزير الزراعة في احتفالية يوم المهندس الزراعي

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنظر إلى المهندس الزراعي بكل فخر واعتزاز لتحقيق الآمال والطموحات الملقاة على عاتقه، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي بما يساهم في دعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الإرهاب.جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنظر إلى المهندس الزراعي بكل فخر واعتزاز لتحقيق الآمال والطموحات الملقاة على عاتقه، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي بما يساهم في دعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهن الزراعية، احتفالاً بيوم المهندس الزراعي العربي في مصر، والذي يتواكب مع ذكرى تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب.

وأشار البنا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً تحتاج الى المزيد من العمل والجهد، والإبداع والتكاتف، من أجل البناء والتنمية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون المهندس الزراعي خير قدوة للأجيال القادمة، حيث المهام الملقاة على عاتقه في اهم المواقع لتحقيق مزيد من الإنتاج وتطويره بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، كذلك رفع مستوي معيشة العاملين بالزراعة.

وقال وزير الزراعة إن الاحتفال بالمهندس الزراعي يأتي تأكيدا على أهمية دوره في المرحلة الحالية في ظل حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في القطاع الزراعي، مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من المشروعات القومية العملاقة والتي يأتي في مقدمتها مشروعات زراعية كبرى، مثل المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق مبادرة القرية المنتجة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت في خطتها لتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية المختلفة، وفتح أسواقاً جديدة لها في الخارج، خاصة بعد الإعلان عن حزمة اجراءات رقابية على تصدير جميع المنتجات سواء الفاكهة أو الخضروات، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

ووجه البنا الدعوة للمهندسين الزراعيين للمشاركة في البرنامج الذي تم إطلاقه مؤخراً لتأهيل شباب الخريجين للعمل بمهنة مطبقي المبيدات، للتعامل الآمن والفعال مع مبيدات الآفات الزراعية، للحد من الاستخدام العشوائي لها، ومحاربة عمليات الغش فيها، وفق ضوابط علمية صحيحة والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن، لافتاً الى ان البرنامج يهدف الى رفع كفاءة المزارع المصري ووعيه بنظم التطبيق السليمة للمبيدات لحماية الصحة العامة ودعم الصادرات الزراعية المصرية، حيث سيتم تعميم التجربة في كافة محافظات مصر، من خلال المدربين الجدد بعد تأهيلهم لإعداد كوادر متميزة من المطبقين الحائزين على شهادة اجتياز الدورة التدريبية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الاتحاد العربي للمهندسين الزراعيين والذي تم إنشاءه لأهداف قومية هامة للإسهام في رفع شأن مهنة المهندس الزراعي وتطويرها، والارتقاء بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة وتحقيق زراعة عربية متطورة، وتنشيط تبادل الخبرات ونتائج البحوث الزراعية بين البلدان العربية.

وقال إن مصر وحضارتها القديمة ارتبطت بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، ووضع أساس التقويم الزراعي، حتى كانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد، لافتاً إلى أن الزراعة كانت لمئات السنين وستظل اساساً للاقتصاد القومي في مصر.

من جهته، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الاحتفالية تستهدف التأكيد على كلمة “شكرا” لكل من قدم خطوة للأمام لتطوير الزراعة المصرية، وتأكيد لروح التواصل بين مختلف الخبراء ورجال الاستثمار حتى صغار المزارعين، ممن قدموا تجارب ناجحة يفتخر بها القطاع الزراعي.

وأوضح نقيب الزراعيين أن مصر تدخل مرحلة جديدة من المشروعات التنموية العملاقة في المجال الزراعي، تستوجب تضافر جهود العاملين بالقطاع الزراعي للتأكيد على نجاح الفكر المصري، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ لدور الزراعة المصرية في التنمية المستدامة، وأن النقابة تقدم كافة خبراتها لمساعدة الدولة في الاستفادة منها.

وشهد الاحتفال تكريم عدداً من أعضاء نقابة المهن الزراعية في مقدمتهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، كما تم منح جائزة النقابة التقديرية لكلا من الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين السابق تسلمتها كريمته، والدكتور عبد الرحيم شحاته محافظ القاهرة الأسبق تسلمتها زوجته الدكتورة هنيه الأتربي، والدكتورة عقيلة صالح والدكتور فوزي نعيم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتح اليوم السبت، مقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالقاهرة، في نادي الزراعيين بالدقي، يرافقه الدكتور يحي باكور أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، والدكتور سيد خليفة الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب.

ووجه الوزير الدعوة الى أعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية لاجتماع عاجل، لبحث أوضاع أعضاء النقابة والمهندسين الزراعيين في مصر، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وإيجاد الحلول العاجلة لها، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم والعون للنقابة.