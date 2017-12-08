كلمة مصر فى جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القدس

المال- خاصقال بيان صحفى، صادر عن وزارة الخارجية، إن مجلس الأمن يجتمع الآن في جلسة طارئة، بناءً على طلب أغلبية أعضائه بعد اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأضاف أن السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، قال فى كلمة مصر إن طلب الاجتماع جاءً من الدول الت

المال- خاص





قال بيان صحفى، صادر عن وزارة الخارجية، إن مجلس الأمن يجتمع الآن في جلسة طارئة، بناءً على طلب أغلبية أعضائه بعد اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أن السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، قال فى كلمة مصر إن طلب الاجتماع جاءً من الدول التى انتابها القلق إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك في سابقة مهمة وغير تقليدية تستدعى التوقف عندها.

وأكد أن ما نشهده اليوم هو انعكاس للتخوف الشديد الذي انتاب المجتمع الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، إزاء إحدى القضايا التي أُدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن منذ إنشائه، وهى القضية الفلسطينية.

وذكر أيضًا أن اجتماع اليوم يعكس التخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي وتهدد منظومة العلاقات السياسية، والتي تأسست على ميثاق الأمم المتحدة منذ أكثر من 70 عامًا للحيلولة دون تكرار مآسي الحروب، وضمان تنظيم العلاقات بين الشعوب في عصر من المفترض أنه يراعى الحقوق الأساسية لتلك الشعوب على أساس من المساواة.

وأشار إلى أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتلك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية، أما إذا استسلمنا للفشل فسيكون علينا التعامل مع عواقب وخيمة، بقضية اليوم أو غيرها من القضايا الدولية، ولسنوات طويلة مقبلة.

ونوه بأن عُمر مسألة القدس الشريف يمتد إلى جذور التاريخ، وتعلقُ قلوب أجيال من شعوب العالم من الأديان السماوية الثلاث بها يرجع لمئات السنين، وقد تمكن المجتمع الدولي في العصر الحديث من خلال الأمم المتحدة من وضع محددات قانونية للتعامل معها منذ أن قررت تلك المنظمة إنشاء دولتين على أرض فلسطين وفقًا للقرار رقم 181.

وأضاف أن المنطق الوحيد، والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرارات هذا المجلس، والتي رفضت بما لا يدع مجالًا للشك احتلال القدس الذي بدأ عام 1967.

وأوضح أن اجتماع اليوم جاء لتأكيد خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها على مدار عشرات السنين، فلعله من المناسب هنا استذكار أهم قرارات مجلس الأمن المُلزمة، القديم منها والحديث، بشأن القدس. فالقرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، ومن ضمنها القدس. كما رفض القرار 478 احتلال المدينة بالقوة.

واعتبر ما يسمى “القانون الأساسي” الذى فرضته إسرائيل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على انطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف. ومن المهم أيضًا استذكار آخِر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذى أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف.

وتابع: طالب القرار 478 بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس؛ كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، وقد جاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس.

وأشار إلى أن تلك هي قرارات مجلس الأمن المتسقة في محتواها منذ عشرات السنين وحتى الأن، والتي تعد بمثابة القانون الذي يحكم الوضع بالقدس… تلك هي قرارات مجلس الأمن الملزمة والتي تعهدت جميع الدول وفقاً للميثاق بتنفيذها والالتزام بها حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين…تلك هي قرارات مجلس الأمن التي تمثل الحقيقة والمنطق الوحيد فيما يتعلق بالقدس الشريف…

ولفت إلى أنه انطلاقاً من ذلك، فإن مصر تعرب عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأية أثار مترتبة على ذلك. كما نؤكد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً للشرعية الدولية… وبالتالي، فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانوناً القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

كذلك، وفى إطار ما شرحناه وما هو معروف للقاصي والداني إزاء الحساسية الشديدة فيما يتعلق بمسألة القدس، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظراً للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وأضاف ان الدعوة للحفاظ على مرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي ليست من قبيل الترف، لاسيما في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى غير المبررة… بل هي دعوة تراعى ما نراه واضحاً امام اعيننا من مخاطر شديدة تستتبع انهيار المنظومة القانونية الدولية…

وأكد أن مصر تكرر أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الامن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، الا اذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات، كما ندعو أجهزة الأمم المتحدة الى التعامل مع التحيات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وتؤكد أن القاهرة ستظل على عهدها الذى قطعته في سبيل التوصل الى سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة و مبنى على محددات الشرعية الدولية.