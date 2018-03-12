كلمة مساعد وزير الإسكان فى الجلسة الافتتاحية بسيتى سكيب‎

عباس: التنمية لم تعد مقصورة على القاهرة الكبرى.. وطرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بإجمالي 10 آلاف فدانبدور إبراهيمقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن التنمية لم تعد مقصورة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكن انتقلت لكل المدن الجديدة في م

عباس: التنمية لم تعد مقصورة على القاهرة الكبرى.. وطرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بإجمالي 10 آلاف فدان

بدور إبراهيم

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن التنمية لم تعد مقصورة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكن انتقلت لكل المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.



وأضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقارى المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد إحدى الآليات المهمة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة منها بنهاية مارس أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود التى تقوم بها الحكومة.



وأكد أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالى رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوي، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضى ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.



وأوضح أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كل المتغيرات التى تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلى.