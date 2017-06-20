كلمة السيسي عن تيران وصنافير بحفل إفطار الأسرة المصرية

المال- خاصأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، أن موضوع تيران وصنافير كان محل نقاش وخلاف كبيرين خلال الفترة الأخيرة، وأن كل المستشارين نصحوه بألا يتكلم فى هذا الموضوع فى هذا اللقاء بوصفه موضوعًا شائكًا، مؤكدًا أنه رفض ذلك منهم "أنا ما بعملش كدة"، وهو يرى أن من رف

المال- خاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، أن موضوع تيران وصنافير كان محل نقاش وخلاف كبيرين خلال الفترة الأخيرة، وأن كل المستشارين نصحوه بألا يتكلم فى هذا الموضوع فى هذا اللقاء بوصفه موضوعًا شائكًا، مؤكدًا أنه رفض ذلك منهم “أنا ما بعملش كدة”، وهو يرى أن من رفض الاتفاقية مِن حقه أن يرفض، وأن الدول لا تقاد هكذا بل تقاد بالقانون، سواء كان قانون دول أو قانونًا دوليًّا وليس بالهوى والمزاج، منوهًا بضرورة أن نتعامل مع كل قضايانا بكل وضوح وشفافية دون أن نشكك فى بعضنا البعض أو أن يخوّن بعضنا بعضًا أو نثق فى أناس ونشكك فى آخرين، مؤكدًا أننا كمصريين جميعًا فى مهمة إنقاذ وطن وليس فى مهمة أخرى، وأن الخطر ما زال قائمًا “وإحنا مشمرين سواعدنا ليه كلنا”، الخطر مش الإرهاب بس، الخطر فى ظروفنا الاقتصادية الصعبة. عايزين نغير الواقع بتاعنا إلى الأفضل، طب نغيره ولا نعمل مشاكل”، مؤكدًا أن كثيرين من الحاضرين يرون ألا يتخذ هذا الإجراء الآن، وأن عليه أن يصبر حتى موسم الانتخابات، لكنه رفض ذلك تمامًا فالأوطان- حسب تعبيره- لا تباع ولا تشترى “عشان مصالح ناس، أرجو أن الكلام ده يصل إليكم جميعًا”.





وأردف السيسي: إنتم أمنتونى على البلد دى، والأمانة دى مش هتحاسب عليها مش أمامكم إنتم فقط، أمام الله اللى مبتغبش عنه حاجة ومحدش يقدر يخدعه ومحدش يقدر يخبى عليه حاجة، هو اللى هيحاسبنى إن فرطت هيحاسبنى وإن كنت مبزلتش المطلوب منى للدفاع عنها وحمايتها هيحاسبنى”.