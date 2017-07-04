كلمة السيسي خلال مؤتمر رؤساء حكومات فيشجراد

خاص ـ المال: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في تجمع "فيشجراد" هى علاقات صداقة تاريخية، نعتز بما تشهده من تعاون وثيق فى عدد كبير من المجالات، وبالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد، ونؤكد تطلعنا لمواصلة تطوير مجمل هذه الع

خاص ـ المال:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في تجمع “فيشجراد” هى علاقات صداقة تاريخية، نعتز بما تشهده من تعاون وثيق فى عدد كبير من المجالات، وبالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد، ونؤكد تطلعنا لمواصلة تطوير مجمل هذه العلاقات لنصل إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن المكانة المتميزة لتجمع “فيشجراد” داخل الإتحاد الأوروبى وعلى المستوى الدولى تُؤهِلَه لأن يقوم بدورٍ هام في العديد من المناطق الجغرافية في العالم، بل وعلى المستوى الدولي كذلك، وهنا تكمن أهمية تعزيز الشراكة بين مصر ودول “فيشجراد” لتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة جنوب المتوسط، وتحقيق تطلعات شعوبنا إلى مزيد من النمو والازدهار، ولقد تناول الاجتماع اليوم سبل تعزيز العلاقات بين مصر ودول التجمع في مجالات مُحددة تحظى بأولوية لدينا جميعاً، سواء فيما يتعلق بتطوير علاقاتنا الثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس مناقشة سبل تعزيز التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، كما تطرق إلى سبل تطوير التعاون الأمني المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات، مشددا على ضرورة التصدى للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأهمية العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب والتضييق على من يرعاه من دول أو جهات تقدم الدعم المالي واللوجستي والسياسى للجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها بما يضع حداً لمعاناة الأبرياء الذين يتعرضون للتشريد بسبب الحروب والاضطهاد، وبحث سبل تعزيز التعاون لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، والاتفاق على أهمية تكاتف المجتمع الدولى للقضاء على الأسباب التي تشجع على الهجرة غير الشرعية، مثل تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات التي تعد سبباً رئيسياً لتلك الظاهرة.

أوضح تبادل الرؤى كذلك حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها، وضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات، مشيرا إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مبنية على القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بما يضمن تحقيق حل الدولتين.

وقال إن ما تم بحثه اليوم من قضايا هامة، إنما يمثل بداية لمرحلة ممتدة من التعاون الفعال مع دول “فيشجراد”، سواء بشكلٍ ثنائى أو من خلال صيغة “فيشجراد+مصر”، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين وتكثيف التشاور بينهما على كافة المستويات.

وفي الختام، توجه الرئيس بالشكر للمجر على استضافة هذه القمة ولكافة دول تجمع “فيشجراد” على حرصهم على التنسيق والتشاور مع مصر، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين دولنا ويلبى طموحات الشعوب.

