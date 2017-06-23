سيـــاســة

كلمة السيسي بقمة حوض النيل تتصدر عناوين الصحف

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* السيسي: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل.. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات.* السيسي يؤكد للرئيس الأوغندي أهمية بلورة رؤية مشتركة حول ماء النيل.* المتحدث الر
11:11 ص, الجمعة, 23 يونيو 17 11:11 ص, الجمعة, 23 يونيو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* السيسي: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل.. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات.

* السيسي يؤكد للرئيس الأوغندي أهمية بلورة رؤية مشتركة حول ماء النيل.

* المتحدث الرسمي للرئاسة: قمة حوض النيل ركزت على الرؤية الإستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى الخلافات.

* مصر تترأس إجتماعًا بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب.

* مجلس الوزراء يهنئ الرئيس بعيد الفطر.

* “الانجيلية” تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالعيد.

* حجازي: القوات المسلحة ستظل دائمًا الدرع الحامية للوطن.

* الداخلية تكثف إجراءاتها الأمنية استعدادًا للعيد.

* صلاح عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية.. قيادات الوفد تحاول إقناع أبو شقة بالعدول عن الاستقالة.

* لجنة الأحزاب تنفي تجميد حزب الدستور.

* ثروت الخرباوي: الإخوان قتلوا أسمهان وأمتلك الدليل.

* الخميس المقبل إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

* طلاب الثانوية سعداء بسهولتها.. الإستاتيكا والچيولوچيا والفلسفة في مستوى الطالب المتوسط.. العينة العشوائية للجبر والفراغية والتفاضل 79 %.

* في مدينة الكاب بجنوب الأقصر.. العثور على نقوش لأوائل أشكال الكتابة المصرية القديمة.

* القوات البحرية تنقذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح.

* الانتهاء من طرق بطول 700 كيلومتر بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

* الجارحي: الشريحة الثانية من قرض “الصندوق” خلال 3 أسابيع.

* قابيل: إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية على منتجات الحديد المدرفل.

* مميش: الملاحة بقناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا اليوم.

* مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بـ15 مليون نخلة.

* البورصة تربح 22 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع.

* 200 مليون دولار من البنك الأفريقي لتمويل المشروعات الصغيرة.

* الزمالك يبدأ الاصطدام بإيناسيو.. ويعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام بطل الجزائر.. خصومات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.. والمدير الفني: الأمل لايزال قائمًا.

* “ملايين صلاح” من ليفربول تنعش روما في أغلى صفقة بتاريخ النادي.. 39 مليون يورو نصيب “الذئاب”.. و3 ملايين “للبلوز”.. ورقم “9” يزعج الشياطين.

* “النقاد الرياضيين” تحذر رئيس الزمالك من استمرار التطاول على أعضائها.

 

الأخبار

* الرئيس خلال كلمته أمام قمة حوض النيل بأوغندا: نعاني عجزًا مائيًا 21.5 مليار متر مكعب سنويًا.. والنيل مصدرنا بنسبة 97٪.

* السيسي: مصر حريصة على تجاوز الخلافات والتعاون مع دول حوض النيل.

* صدقي: ندعم جهود القيادة السياسية لحل مشكلات المصريين.

* تصفية 7 إرهابيين شاركوا في تفجير الكنائس والهجوم على أتوبيس المنيا.

* جلسة سرية لسماع شهادة اللواء محمود وجدي في اقتحام السجون.

* المؤبد والمشدد لـ 9 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالشرقية.

* غادة والي: مبادرة “سكن كريم” توفر الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة.

* جبر: بدء إصلاح الهياكل بالصحف القومية.. تأجيل الإنتخابات بالمؤسسات الصحفية لحين صدور القانون الجديد.

* وزير البترول: لن يتم رفع الدعم نهائيًا.. توسعات “العامرية” جاهزة للافتتاح وتعجيل مشروع شمال إسكندرية.

* صفقة صلاح مع ليفربول تعادل الرقم القياسي الأفريقي.

* الأهلي يحتفل بالدوري ليلة العيد.. البدري يطالب لاعبيه باستغلال الفرصة أمام إنبي قبل تحديد المصير في القائمة الجديدة.

* خسارة “نص الليل” تفجر بركان الغضب في الزمالك.. تغريم طارق حامد.. وخصم شهر من الجهاز الفني واللاعبين بعد السقوط أمام إتحاد العاصمة.

 

الجمهورية

* السيسي في القمة التاريخية بأوغندا: النيل يجمعنا.. ولا يفرقنا.. الاختلافات قيدت مواقفنا وكبلت جهودنا على مدار عقود.. وعلينا إطلاق العنان للطاقات الكامنة.. مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية.. من أجل التنمية والتقدم.

* مجلس الوزراء يوافق: مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.. قانون ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.. إنشاء جامعة السلام.. مجمع عالمي لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون.

* في مؤتمر صحفي بواشنطن.. فهمي وفوزي يفضحان “الجزيرة” ودعمها للإرهاب: أمير قطر استخدم القناة في تزييف الحقائق وبث معلومات مضللة عن مصر.

* وزير الدفاع ورئيس الأركان تناولا الإفطار مع أبطال القوات المسلحة: نؤدي دورنا بكل كفاءة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

* وزير الداخلية لأسر الشهداء على مائدة الإفطار: نقدر تضحياتكم لتحقيق الأمن والاستقرار.. وحريصون على التواصل وتقديم كل الرعاية.

* بحضور رئيس الوزراء: إتفاقية بين “الاستثمار” وكوريا الجنوبية لإنشاء كلية للتعليم الفني.

* سحر نصر: مسودة لائحة قانون الاستثمار.. وصلت مجلس الوزراء.. عفيفي: 1109 مشروعات بالمناطق الحرة.. استثماراتها 26 مليار دولار.. رأس مالها 11 مليار دولار ووفرت 182 ألف فرصة عمل.

* وزير السياحة: نهضة سياحية قادمة.. وتنشيط السوق العربية ناجح جدًا.. مؤشرات جيدة في القاهرة والإسكندرية وشرم والغردقة.. ومليون ليلة بالأقصر.

* وزير التموين في مؤتمر صحفي: الزيادة على بطاقات التموين أول يوليو.. 10 جنيهات للسكر و14 للزيت وجنيه واحد ربح التاجر.. لا عودة لتشويه الأسعار ولن يكون للمنتج أكثر من سعر.

* خيبة ثلاثية للمنتخب والأهلي والزمالك في التصفيات الأفريقية.

* خسارة الوداد “تقسم” ظهر البدري.. اتجاه لتجميد العقد الجديد حتى بلوغ الأهلي دور الثمانية.

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