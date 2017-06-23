كلمة السيسي بقمة حوض النيل تتصدر عناوين الصحف

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* السيسي: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل.. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات.* السيسي يؤكد للرئيس الأوغندي أهمية بلورة رؤية مشتركة حول ماء النيل.* المتحدث الر



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها: الأهرام * السيسي: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل.. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات. * السيسي يؤكد للرئيس الأوغندي أهمية بلورة رؤية مشتركة حول ماء النيل. * المتحدث الرسمي للرئاسة: قمة حوض النيل ركزت على الرؤية الإستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى الخلافات. * مصر تترأس إجتماعًا بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب. * مجلس الوزراء يهنئ الرئيس بعيد الفطر. * “الانجيلية” تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالعيد. * حجازي: القوات المسلحة ستظل دائمًا الدرع الحامية للوطن. * الداخلية تكثف إجراءاتها الأمنية استعدادًا للعيد. * صلاح عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية.. قيادات الوفد تحاول إقناع أبو شقة بالعدول عن الاستقالة. * لجنة الأحزاب تنفي تجميد حزب الدستور. * ثروت الخرباوي: الإخوان قتلوا أسمهان وأمتلك الدليل. * الخميس المقبل إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو. * طلاب الثانوية سعداء بسهولتها.. الإستاتيكا والچيولوچيا والفلسفة في مستوى الطالب المتوسط.. العينة العشوائية للجبر والفراغية والتفاضل 79 %. * في مدينة الكاب بجنوب الأقصر.. العثور على نقوش لأوائل أشكال الكتابة المصرية القديمة. * القوات البحرية تنقذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح. * الانتهاء من طرق بطول 700 كيلومتر بتكلفة 2.2 مليار جنيه. * الجارحي: الشريحة الثانية من قرض “الصندوق” خلال 3 أسابيع. * قابيل: إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية على منتجات الحديد المدرفل. * مميش: الملاحة بقناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا اليوم. * مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بـ15 مليون نخلة. * البورصة تربح 22 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع. * 200 مليون دولار من البنك الأفريقي لتمويل المشروعات الصغيرة. * الزمالك يبدأ الاصطدام بإيناسيو.. ويعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام بطل الجزائر.. خصومات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.. والمدير الفني: الأمل لايزال قائمًا. * “ملايين صلاح” من ليفربول تنعش روما في أغلى صفقة بتاريخ النادي.. 39 مليون يورو نصيب “الذئاب”.. و3 ملايين “للبلوز”.. ورقم “9” يزعج الشياطين. * “النقاد الرياضيين” تحذر رئيس الزمالك من استمرار التطاول على أعضائها. الأخبار * الرئيس خلال كلمته أمام قمة حوض النيل بأوغندا: نعاني عجزًا مائيًا 21.5 مليار متر مكعب سنويًا.. والنيل مصدرنا بنسبة 97٪. * السيسي: مصر حريصة على تجاوز الخلافات والتعاون مع دول حوض النيل. * صدقي: ندعم جهود القيادة السياسية لحل مشكلات المصريين. * تصفية 7 إرهابيين شاركوا في تفجير الكنائس والهجوم على أتوبيس المنيا. * جلسة سرية لسماع شهادة اللواء محمود وجدي في اقتحام السجون. * المؤبد والمشدد لـ 9 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالشرقية. * غادة والي: مبادرة “سكن كريم” توفر الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة. * جبر: بدء إصلاح الهياكل بالصحف القومية.. تأجيل الإنتخابات بالمؤسسات الصحفية لحين صدور القانون الجديد. * وزير البترول: لن يتم رفع الدعم نهائيًا.. توسعات “العامرية” جاهزة للافتتاح وتعجيل مشروع شمال إسكندرية. * صفقة صلاح مع ليفربول تعادل الرقم القياسي الأفريقي. * الأهلي يحتفل بالدوري ليلة العيد.. البدري يطالب لاعبيه باستغلال الفرصة أمام إنبي قبل تحديد المصير في القائمة الجديدة. * خسارة “نص الليل” تفجر بركان الغضب في الزمالك.. تغريم طارق حامد.. وخصم شهر من الجهاز الفني واللاعبين بعد السقوط أمام إتحاد العاصمة. الجمهورية * السيسي في القمة التاريخية بأوغندا: النيل يجمعنا.. ولا يفرقنا.. الاختلافات قيدت مواقفنا وكبلت جهودنا على مدار عقود.. وعلينا إطلاق العنان للطاقات الكامنة.. مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية.. من أجل التنمية والتقدم. * مجلس الوزراء يوافق: مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.. قانون ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.. إنشاء جامعة السلام.. مجمع عالمي لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون. * في مؤتمر صحفي بواشنطن.. فهمي وفوزي يفضحان “الجزيرة” ودعمها للإرهاب: أمير قطر استخدم القناة في تزييف الحقائق وبث معلومات مضللة عن مصر. * وزير الدفاع ورئيس الأركان تناولا الإفطار مع أبطال القوات المسلحة: نؤدي دورنا بكل كفاءة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. * وزير الداخلية لأسر الشهداء على مائدة الإفطار: نقدر تضحياتكم لتحقيق الأمن والاستقرار.. وحريصون على التواصل وتقديم كل الرعاية. * بحضور رئيس الوزراء: إتفاقية بين “الاستثمار” وكوريا الجنوبية لإنشاء كلية للتعليم الفني. * سحر نصر: مسودة لائحة قانون الاستثمار.. وصلت مجلس الوزراء.. عفيفي: 1109 مشروعات بالمناطق الحرة.. استثماراتها 26 مليار دولار.. رأس مالها 11 مليار دولار ووفرت 182 ألف فرصة عمل. * وزير السياحة: نهضة سياحية قادمة.. وتنشيط السوق العربية ناجح جدًا.. مؤشرات جيدة في القاهرة والإسكندرية وشرم والغردقة.. ومليون ليلة بالأقصر. * وزير التموين في مؤتمر صحفي: الزيادة على بطاقات التموين أول يوليو.. 10 جنيهات للسكر و14 للزيت وجنيه واحد ربح التاجر.. لا عودة لتشويه الأسعار ولن يكون للمنتج أكثر من سعر. * خيبة ثلاثية للمنتخب والأهلي والزمالك في التصفيات الأفريقية. * خسارة الوداد “تقسم” ظهر البدري.. اتجاه لتجميد العقد الجديد حتى بلوغ الأهلي دور الثمانية.