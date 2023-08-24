كلمة الرئيس أمام «البريكس»: نتطلع لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون ومبادلتها بمشروعات تنموية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع البريكس : “نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” لخلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية.

وتابع رئيس الوزراء في كلمته أن ذلك إضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية البناء على نتائج مؤتمر “COP 27″، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار.

وكذلك دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً :” نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية”.