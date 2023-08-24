كلمة الرئيس أمام البريكس: رؤية مصر تتضمن إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي

في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي أمام تجمع قمة البربكس، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن رؤية مصر تتضمن العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، إضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح فيها أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة.

ولفت في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة “مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب” بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.