كلبان يقتلان رضيعة في شمال إيطاليا

وكالات:ذكرت وسائل إعلام إيطالية محلية أن طفلة عمرها عام واحد لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلبين من فصيلة بيتبول شمالي إيطاليا، يوم الأحد.وذكرت وكالة أنباء «انسا» الإيطالية أن الطفلة، ابنة سيدة إيطالية ورجل ألباني، كانت في رعاية جدها في المنزل في فليرو وقت وقوع الهجوم.وكان جدها قد

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إيطالية محلية أن طفلة عمرها عام واحد لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلبين من فصيلة بيتبول شمالي إيطاليا، يوم الأحد.





وذكرت وكالة أنباء «انسا» الإيطالية أن الطفلة، ابنة سيدة إيطالية ورجل ألباني، كانت في رعاية جدها في المنزل في فليرو وقت وقوع الهجوم.

وكان جدها قد تركها دون مراقبة لفترة قصيرة عندما وقع الهجوم. وقالت صحيفة «كوريير ديلا سيرا» المحلية إن الطفلة تعرضت للعض عندما حاولت اللعب مع الكلبين.

وعندما وصلت شرطة كارابينيري إلى المنزل، ظل الكلبان يتصرفان بحالة عدوانية بحيث كان لا بد من قتلهما.

كما تم نقل الجد إلى مستشفى بعد إصابته بجروح لكنه لم يكن في خطر يهدد حياته.