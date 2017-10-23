كلايفرت في مصر للترويج للسياحة نهاية أكتوبر

عبر استضافة بنك الإمارات دبي الوطني- مصرأمنية إبراهيمأعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر استضافة اللاعب باتريك كلايفرت نجم نادى برشلونة ومنتخب هولندا السابق، للقيام بجولة بمنطقة الأهرامات للترويج للسياحة المصرية، وفق بيان .وينوى بنك الامارات دبى الوطنى ـ مصر تدشين بطاقة مسبقة الدفع وبطاق

عبر استضافة بنك الإمارات دبي الوطني- مصر

أمنية إبراهيم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر استضافة اللاعب باتريك كلايفرت نجم نادى برشلونة ومنتخب هولندا السابق، للقيام بجولة بمنطقة الأهرامات للترويج للسياحة المصرية، وفق بيان .

وينوى بنك الامارات دبى الوطنى ـ مصر تدشين بطاقة مسبقة الدفع وبطاقات الإئتمان ذات علامة تجارية مشتركة للبنك والنادى العالمى، خلال المؤتمر الصحفى المزمع عقده نهاية أكتوبر الجارى، والذي يحضره باتريك كلايفرت.

تأتى الشراكة ضمن جهود بنك الإمارات دبي الوطنى مصر لتعزيز مبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى، عبر إطلاق منتجات مصرفية مميزة قادرة على اجتذاب شرائح جديدة من العملاء، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى الإحتياجات المتنوعة للسوق المصرى.

ونشر اللاعب باتريك كلايفرت فيديو على حسابه الخاص بانستجرام قال فيه أنه متشوق للغاية لزيارة مصر ورؤية أهرامات الجيزة الشهيرة، مبدياً سعادته بالشراكة الإيجابية بين بنك الإمارات دبي الوطنى مصر ونادى برشلونة ومشاركته فى هذه المبادرة.

وتقدم البطاقات الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطنى مصر ذات العلامة التجارية المشتركة مع نادى برشلونة مزايا فريدة.

وتشمل المزايا خصومات خاصة وبرنامج للمكافآت، ورحلات مجانية لاستاد كامب نو لحضور مبارايات الفريق، وزي التدريب الرسمي للفريق موقع من كبار اللاعبين، وكرات قدم أصلية، والعديد من الهدايا القيمة والمميزة لعشاق نادى برشلونة.

وتأتى هذه البطاقة كمرحلة أولى ضمن استراتيجية تسويقية مستقبلية شاملة تتضمن إطلاق بطاقة مسبقة الدفع و بطاقات الائتمان “كلاسيك” و”بلاتينيوم”.

