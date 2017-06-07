كلاود تبدأ المنافسة بوساطة التأمين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص النهائى لشركة «كلاود Cloud» لوساطة التأمين، برأسمال مصدر مليوني جنيه، مدفوع منه النصف.

ويتوزع هيكل ملكية كلاود- صاحبة الترخيص رقم 74- على مجموعة من المستثمرين الأفراد، وتتولى نجية محمد إبراهيم عمرو منصب العضو المنتدب والمدير التنفيذى لها.

وارتفع عدد شركات وساطة التأمين- سواء تأمين مباشر أو وساطة إعادة التأمين- إلى 68 شركة منذ السماح بمزاولة النشاط من خلال الشخصيات الاعتبارية-الشركات- بموجب التعديلات التشريعية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، فيما تم شطب 6 شركات منذ صدور التعديلات التشريعية الأخيرة لأسباب لها علاقة بعدم تحقيق مستهدفاتها أو لخلافات بين المساهمين.

وتقود السيدات 13 شركة وساطة فى سوق التأمين المصرية، منهن 11 شركة وساطة مباشرة، واثنتين وساطة إعادة تأمين.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث، لضمان التعويض العادل من شركة التأمين، مقابل استقطاع نسبة من القسط كعمولة، تختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة تأمين.

فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.