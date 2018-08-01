كلاكيت ثانى مرة.. فيس بوك يتعرض للاختراق خلال 4 شهور‎

- أحمد بهاء: القانون الأمريكى يسمح بتدخل الجهات الأمنية فى حالات الضرورة- حمدى الليثى: يجب فرض غرامات مالية على المروجين للشائعاتسمية كمالبعد مرور أقل من 4 شهور على مُثول مارك زوكربيرج، أمام الكونجرس الأمريكي لـ57 ساعة على مدار يومين، و9 ساعات متواصلة، للإدلاء بشهادته حول فضيحة "فيس بوك"

– أحمد بهاء: القانون الأمريكى يسمح بتدخل الجهات الأمنية فى حالات الضرورة

– حمدى الليثى: يجب فرض غرامات مالية على المروجين للشائعات

سمية كمال

بعد مرور أقل من 4 شهور على مُثول مارك زوكربيرج، أمام الكونجرس الأمريكي لـ57 ساعة على مدار يومين، و9 ساعات متواصلة، للإدلاء بشهادته حول فضيحة “فيس بوك” بتسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم إلى شركة الاستشارات والأبحاث السياسية «كامبريدج أناليتكا»، بهدف التأثير على إرادة الناخبين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

أعلنت شركة “فيسبوك” -اليوم الأربعاء- أنها اكتشفت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسى وتضليل مستخدميها وزرع الشقاق بين الناخبين، قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى المقررة فى نوفمبر المقبل.

وقالت إنها حذفت 32 صفحة وحسابًا من موقعى فيسبوك وإنستجرام، فى إطار مسعى لمحاربة التدخل الخارجى فى الانتخابات الأمريكية.

وامتنعت الشركة عن تحديد مصدر تلك الحملة، لكن أعضاء الكونجرس الذين أطلعتهم فيسبوك، على الأمر قالوا إن أسلوبها يشير إلى دور روسى.

وأكد أحمد بهاء، نائب رئيس شركة ASC للاستشارات الأمنية، أن القانون الأمريكي يسمح بتدخل الجهات الأمنية فى حالة وجود مشكلة تمس الأمن القومي، حتى لو رفضت الشركة.

وأضاف بهاء، أنه لا يوجد مؤسسة مؤمنة بالكامل فجميع المؤسسات الكبري معرضة للهجمات الالكترونية وسرقة بيانات المستخدمين، مثال على ذلك شركة سوني، بينما توجد مؤسسات أخرى تصرف مكافاة مالية لكل موظف يكتشف ثغرة امنية بالشركة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بها على اكتشاف تسريب البيانات.

وأشار إلى أن دور مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزاء هو الالتزام بالشفافية مع المواطنين، وفى حالة اكتشف لمعلومات مظلة الراي العام، التواصل مع الجهة الناشرة للمعلومة ومطلبتها بتصحيحها، وزيادة وعى المواطنين لمساعدتهم على اكتشاف المعلومات المغلوطة، وحماية بيانات المستخدمين من السرقة.

ورأى حمدي الليثي، رئيس شركة ليناتل لحلول الاتصالات، أنه لا يوجد حماية 100% لدى أى شركة علي بيانات المستخدمين، لذلك يجب نشر الوعى بين المستخدمين.

وأوضح أنه على الدولة فرض غرامات على المستخدمين فى حالة نشر أخبار كاذبة، وتعدي حسابتهم 5 آلاف متابع لن يفيد، فقد يكون السبب وراء نشر الخبر السخرية منه فقط، وليس ترويج الإشاعات.

وأظهر التقرير صادر عن كلية دبى للإدارة الحكومية، أواخر العام الماضى احتلال مصر المركز الأول عربياً فى عدد مستخدمى فيسبوك 33 مليونًا، تلتها السعودية 18 مليونًا، والجزائر 16 مليونًا، ثم العراق 13 مليونًا.