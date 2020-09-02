نقل وملاحة

كلاكيت ثالث مرة.. نقل القمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

الشحنة تبلغ 2075 طنا
محمود محسن 4:00 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 4:00 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهريا.

واستقبل الميناء 8 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لنقل حوالى 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل فى رحلة هى الثالثة خلال عشرين يوما لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3 سنوات من التوقف.

ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة (سيارة نقل) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذه الشحنة تكون إجمالي ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ20 يوماً الأخيرة قد بلغ 20 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة (سيارة نقل).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

ميناء دمياط يستقبل 15087 طن قمح ويُصدر 18679 طن فوسفات

محمود محسن 9:20 م, الأحد, 30 أغسطس 20

الذرة والقمح والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

محمود محسن 7:28 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

شركتان تتنافسان على تحديث البنية المعلوماتية لميكنة ميناء دمياط

السيد فؤاد 10:37 ص, الأحد, 23 أغسطس 20

القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

محمود محسن 8:01 م, الأحد, 16 أغسطس 20

ميناء دمياط يستقبل 22800 طن قمح ويُصدر 11000 طن فوسفات

محمود محسن 5:11 م, الأربعاء, 12 أغسطس 20

خطوط الملاحة العالمية تتحفظ على نسب التخفيضات فى رسوم ميناء دمياط

أماني العزازي 1:02 م, الأحد, 28 يونيو 20