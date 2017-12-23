كلاسيكو اﻷرض.. تعزيزات أمنية كبيرة في مدريد

650 مليون متابع للمباراة.. و4 دول لن تنقل الموقعةعلي المصري:يشارك 1700 فرد أمن، اليوم السبت، في تأمين مباراة الكلاسيكو، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية، حيث ستحظى المباراة بإجراءات أمنية مكثفة، رغم أنها لم تصنف باعتبارها عالية المخاطر.وذكرت السل

650 مليون متابع للمباراة.. و4 دول لن تنقل الموقعة





علي المصري:

يشارك 1700 فرد أمن، اليوم السبت، في تأمين مباراة الكلاسيكو، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية، حيث ستحظى المباراة بإجراءات أمنية مكثفة، رغم أنها لم تصنف باعتبارها عالية المخاطر.

وذكرت السلطات المحلية، أن لجنة مكافحة العنف لم تصنف اللقاء المرتقب، كمباراة عالية المخاطر، لأنه من غير المنتظر حضور مشجعين من إقليم كتالونيا، لدعم البارسا.

لكن الوضع الحالي، مع سريان حالة التأهب، حيال التهديدات الإرهابية، بالمستوى الرابع من أصل 5، والإجراءات الأمنية المتخذة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد، دفعت السلطات إلى نشر فريق أمني كبير، مؤلف من 1700 فرد، من قوات الشرطة الوطنية، والبلدية، وحراس الأمن، واعضاء أطقم الطوارئ.

وفي سياق أخر، أصبح من المعتاد أن تتهافت المحطات الفضائية في كل دول العالم لشراء حقوق إذاعة مباراة الكلاسيكو من كل عام، وذلك نظرًا للاهتمام العالمي الكبير لتلك المباراة التي تضم أبرز نجوم كرة القدم.

ويسعى الاتحاد الإسباني بكل قوة لتوسيع دائرة المشاهدة لمباراة الكلاسيكو حول العالم، لتتمكن بعض الدول الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية من متابعة المباراة.

وفي ذات الوقت ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن كلاسيكو اليوم لن يذاع في 4 دول وهي كوريا الشمالية، منغوليا، مالطة، وبابوا غينيا الجديدة.

ووصلت آخر مباراة كلاسيكو في الليجا لعدد مشاهدات وصل لـ 650 مليون وذلك بعد أن تم نقلها في 180 دولة حول العالم.