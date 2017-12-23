كلاسيكو اﻷرض.. الريال لتقليص الفارق وبرشلونة للتحليق بالصدارة

علي المصري:لا يقتصر الكلاسيكو على كونه مجرد مباراة في كرة القدم بين فريقين من بلد واحد يتنافسان على لقب الدوري، بل الأمر اصبح مع مرور السنوات أكثر من ذلك بكثير، ففي أي مباراة يكون فيها ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه، تتحول الأمور إلى منافسة بعدة أوجه، وتأخذ أبعاداً أخرى تحت مظلة كرة القدم، لاسيما

علي المصري:

لا يقتصر الكلاسيكو على كونه مجرد مباراة في كرة القدم بين فريقين من بلد واحد يتنافسان على لقب الدوري، بل الأمر اصبح مع مرور السنوات أكثر من ذلك بكثير،

ففي أي مباراة يكون فيها ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه، تتحول الأمور إلى منافسة بعدة أوجه، وتأخذ أبعاداً أخرى تحت مظلة كرة القدم، لاسيما في الأونة الأخيرة مع ارتفاع حدة المطالبات باستقلال اقيلم كتالونيا الذي ينتمي له فريق برشلونة.

وقد تشهد مباراة الكلاسيكو اليوم السبت التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، تنافساً اخر في المدرجات، لاسيما بعد نجاح الانفصاليين في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية المطلقة التي أقيمت أمس في الإقليم وبعد أشهر قليلة على اعلان كتالونيا دولة مستقلة، والتي اوقفتها الحكومة الإسبانية.

وبغض النظر عن كل ما يحيط بهذه المباراة على كافة الأصعدة “غير الرياضية”، فهي ومن دون شك واحدة من أكثر المباريات الرياضية متابعة وليس على صعيد كرة القدم فحسب.

ولا يبالغ من يطلق على المباراة لقب “كلاسيكو الأرض”، كون مشجعي الفريقين منتشرين في كل أنحاء المعمورة، وهو ما يفسر لماذا غير مسؤولو الاتحاد الإسباني موعد “الكلاسيكو” ليصبح ظهراً، وهو ما يفسح بالمجال أمام محبي الفريقين في أستراليا وشرق آسيا لمتابعة المباراة، نظراً لفارق التوقيت، وهو ما سيرفع قطعاً نسبة المشاهدة التلفزيونية، عن التي بلغته في الكلاسيكو الأخير والذي قدر بنحو 650 مليون مشاهد.

وبالعودة إلى المباراة فإن الفريقين يدخلانها بإصرار وعزم كبيرين على انهائها بالفوز، ففريق ريال مدريد صاحب الضيافة يحتاج للنقاط الثلاث بأي ثمن للعودة إلى المنافسة على اللقب من جديد، بعدما وسع ضيفه الفارق بينهما إلى 11 نقطة، علماً أن لريال مباراة أقل.

ويتصدّر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 42، ويأتي اتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ثم فالنسيا 34 نقطة، وريال مدريد رابعاً بـ31 نقطة.

ويخوض الميرنجي المباراة وهو ما يزال يحتفل بلقب كأس العالم للأندية الذي حققه السبت الماضي على حساب جريميو البرازيلي 1-0، وهو يمني الفوز لتقليص الفارق والارتقاء إلى مركز أفضل، فيما يأمل البلاوجرانا توجيه ضربة قاضية للريال في عقر داره.

ويبحث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، عن رقم مميز في مسيرته التدريبيه الرائعه مع ريال مدريد،

‏أرقام الكلاسيكو في جميع البطولات، حيث يرغب في الفوز بلقاء اليوم، ليصبح أول مديرا فنيا للميرنجي يفوز في 3 ‎كلاسيكو على التوالي منذ 47 عامًا.

‏أرقام الكلاسيكو في جميع البطولات:

– 236 مباراة

– فوز ريال مدريد : 95

– فوز برشلونة: 92

-التعادل: 49

– أهداف ريال مدريد: 399

– أهداف برشلونة: 384

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

نافاس – مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – رونالدو – بنزيمه – بيل.

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

تير شتيجن – ألبا – فيرمايلين – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – باولينيو – راكيتيتش – إنييستا – سواريز – ميسي.