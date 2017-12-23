كلاسيكو الأرض.. برشلونة يكتفى بثلاثية فى ريال مدريد

على المصرى: أكتفي برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة فى مرمى مضيفه وغريمه الأزلى ريال مدريد "حامل اللقب"، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى حضور 80 ألف متفرج، ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدورى الإسبانى لكرة القدم.لم يحسن الفريق الملكى ترجمة السيطرة

على المصرى:



أكتفي برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة فى مرمى مضيفه وغريمه الأزلى ريال مدريد “حامل اللقب”، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى حضور 80 ألف متفرج، ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

لم يحسن الفريق الملكى ترجمة السيطرة فى الشوط الأول إلى أهداف، ليعاقب الفريق الكتالونى فى الشوط الثانى بثلاثة أهداف، بدأت فى الدقيقة 54، عندما توغل راكيتيتش فى منتصف الملعب، ومرر الكرة لروبيرتو، الذي وضعها أمام سواريز، الذي لم يجد صعوبة فى وضعها بمرمى نافاس.

وشهدت الدقيقة 64، تعرض كارفاخال للطرد المباشر، بعدما أمسك بالكرة وهى فى طريقها للشباك، ليحتسبها حكم اللقاء خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، ركلة جزاء، ترجمها ميسى فى المرمى، وعاد البرغوث فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء، ليهدى ألكيس فيدال تمريرة رائعة، ليسجل الهدف الثالث.

وأبتعد برشلونة بقمة جدول ترتيب الليجا الإسبانية، بعدما رفع رصيده للنقطة 45 نقطة، بفارق تسعة نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه، وبـ 14 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع بـ31 نقطة، والذى يتبقى له مباراة مؤجلة، وسيدخل عطلة أعياد الميلاد فى أزمة كبيرة.