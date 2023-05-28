كلاسيرا تطلق EduMalls أول منصة للتجارة الإلكترونية لخدمة قطاع التعليم في مصر والسعودية

أطلقت شركة كلاسيرا Classera العالمية لحلول تكنولوجيا التعليم، منصة EduMalls التي تعد أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة في المنتجات والخدمات التعليمية في الشرق الأوسط لتخدم الطلاب والمدارس في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، في مصر والمملكة العربية السعودية، مع استعدادات للإطلاق التجريبي قريبا في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم منصة إديومولز (EduMalls) خدمات التجارة الإلكترونية في قطاع التعليم عبر موقعها الإلكتروني حاليا، على أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني قريبا، لتصبح بذلك أول منصة إلكترونية تهتم بكل ما يخص تكنولوجيا التعليم للطلبة والدارسين، بداية من توفير الكورسات التعليمية المتنوعة والأجهزة الإلكترونية حتى الألعاب الترفيهية والأدوات المكتبية، وذلك جنبا إلى جنب مع دعم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للمدفوعات لبيع وشراء المنتجات الاستهلاكية، مدعومة بأكثر من 70 شريكا عالميا لكلاسيرا في مجال الخدمات التعليمية.

وقال المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية: “نحن فخورون بأن نقدم إديومولز، المنصة التي ستحدث تحولا كبيرا في قطاع التعليم بمصر والعالم العربي، فهي أول منصة تجارة إلكترونية من نوعها مكرسة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس، مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التعليمية، بدءًا من مستلزمات المدرسة وصولاً إلى التكنولوجيا التعليمية المتطورة، كما نعمل على الربط بين منصة EduMalls و منصات التعلم الإلكتروني مما يتيح للمدرسة ولولي الأمر تعزيز مخرجات التعليم بصورة فردية لكل طالب من خلال المنتجات المتوفرة على المنصة وكذلك تعزيز مفهوم ريادة الأعمال للطلاب من خلال ركن المدرسة”.

وأضاف: “نحن متحمسون لتوفير وجهة واحدة تمكّن مجتمع التعليم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التعليمية، مما يعزز التعلم السلس ويتيح الوصول لآفاق غير محدودة”. متجر تعليمي شامل من القلم إلى التابلتيجذب متجر EduMalls الإلكتروني الأنظار من خلال باقة واسعة من المنتجات والتصنيفات التي يوفرها لمستخدميه من الطلاب وأولياء الأمور والمدارس، بدءا من الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس وباقات الأدوات المدرسية والكتب، مرورا بالإلكترونيات التعليمية ووسائل التعليم التكنولوجية، بما فيها الدورات التعليمية والمعامل الافتراضية، وصولا إلى ألعاب الأطفال وألعاب الفيديو.

وبهذه المناسبة، قال عمرو عبد الفتاح السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في كلاسيرا: “قبل EduMalls، كانت مصر والمنطقة العربية بحاجة إلى متجر إلكتروني شامل للمنتجات والخدمات التعليمية، بدلا من بعض المحاولات المحدودة والفردية من منتجي وصناع الأدوات المكتبية والأجهزة التعليمية، والتي اقتصر معظمها على عروض المنتجات المتوفرة على متاجرهم ومنافذ البيع الخاصة بهم، دون إمكانية شرائها أونلاين وتوصيلها إلى المنازل”.

وأضاف السعيد: “يقدم EduMalls، بدعم من كلاسيرا، منصة إلكترونية متكاملة تعرض كل ما يخص الطلاب من أدوات مكتبية وكورسات تعليمية وأجهزة إلكترونية وألعاب ترفيهية، وتتحمل وحدها تكلفة توفير هذه الخدمة لجميع الناشرين والمنتجين والصناع ذوي الصلة بالعملية التعليمية، دون الانشغال بعملية إدارتها أو تعيين مندوبين شحن لمنتجاتهم أو خدماتهم، لتنوب EduMalls عنهم في كل العمليات ذلك”.

وتابع: “تم إطلاق مبادرة مدارسنا أذكى والتي تهدف إلى تسريع تطبيق مدارس كلاسيرا للحلول التكنولوجية المتنوعة المقدمة من شركاء كلاسيرا عن طريق تقديم تمويل من كلاسيرا لدعم عملية الشراء من خلال EduMalls، كما تقدم المبادرة عروض بخصومات كبيرة مقدمة من أكثر من 18 شريكا، وقد تم إطلاق المبادرة بصفة مبدئية في المملكة العربية السعودية على أن يتم تعميمها على باقي الدول في مراحل لاحقة”. عروض وتخفيضاتويضم متجر EduMalls الإلكتروني تبويبًا منفصلا للعروض والتخفيضات، والتي تصل في بعض المنتجات والخدمات إلى 50%، كما تقدم المنصة خدمة الشحن المجاني عند الطلب بقيمة 300 جنيه أو أعلى”.

ويقدم متجر EduMalls الإلكتروني سحوبات بجوائز مميزة لمستخدميه، فتحت شعار “تسوق في الدراسة واربح في الأجازة”، يدخل مستخدمو المنصة من الطلاب سحبا على جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 5” عند إجراء طلب خلال الفترة من 14 مارس حتى 1 يوليو.

كما يتبنى متجر EduMalls الإلكتروني حلول الدفع الأكثر سهولة وتوافرا في السوق المصري، فيمكن الدفع عبر محافظ الهواتف المحمولة المختلفة، فودافون كاش واورنج كاش واتصالات كاش ووي باي، إلى جانب الكروت الائتمانية والبنكية، كما تم إتاحة خدمات التقسيط بشكل تجريبي ليتم إتاحتها رسميا خلال الفترة المقبلة. متجر مجاني لكل مدرسةيمنح متجر EduMalls الإلكتروني فرصة ذهبية ومجانية للمدارس لامتلاك متجرا مخصصا لها عبر المنصة، تعرض المدارس لطلابها الأدوات التعليمية واللوازم المدرسية والزي المدرسي في ركن مخصص لها، والذي يمكن الشراء منه أونلاين، لتقوم EduMalls بتوصيل الطلبات حتى المنازل عبر مندوبي شحن خاصين بها.

ولا تحتاج المدارس إلى خبرة لإنشاء متجرها عبر منصة EduMalls للتجارة الإلكترونية، وهي تقوم فقط بتخصيص متجرها باستخدام الأدوات التي توفرها المنصة بالشكل الذي يلائم احتياجاتها.

وأشادت العديد من إدارات المدارس الشريكة في مصر والسعودية بتجربة EduMalls، والتنوع المتاح والعروض والأدوات المكتبية والمنتجات الإلكترونية الحديثة والتي تسمح للطلاب بالحصول على منتجات ذات جودة عالية، خاصة خلال الحملة الترويجية والتسويقية التي قامت بها “كلاسيرا” في بعض مدارس القاهرة والجيزة مؤخرا، والتي كان لها وقعا جيدا لدى المدارس، خاصة التي كانت لديها رغبة في التحول بخدماتها رقميا، وتريد من يأخذ بيديها لذلك، مثل مدرستي القاهرة الدولية والهدى.بالإضافة إلى ذلك، تحصل المدارس المتعاقدة مع كلاسيرا نسبة من أرباح المنصة من مبيعات هذه المدارس إلى طلابها، وبذلك تعظم المنصة من الفائدة التي تعود على شركائها من المدارس نظير عمليات الشراء.

يمتلك متجر EduMalls الإلكتروني شراكة مع أشهر بائعي ومنتجي الأدوات والمستلزمات الطلابية، وأكبر المكتبات ودور النشر في مصر والسعودية، ومنها سلاح التلميذ والمفكرون الصغار وأبواب وبونبون وV Lab وHello World Kids والأضواء والمعاصر ومكتبات برناسوس وجرير، وبذلك نجح متجر EduMalls في تقديم نفسه كأول وأكبر سوق متعدد البائعين في اللوازم المدرسية والاحتياجات الطلابية، ليقدم اختيارات لا حصر لها أمام الطلاب وأولياء الأمور من بين مجموعة متنوعة من المنتجات من مختلف العلامات التجارية.

ويمكن لأي من موردي الاحتياجات الطلابية واللوازم الدراسية التسجيل مجانا كبائع عبر منصة EduMalls، من أجل عرض منتجاتهم للبيع عبر الإنترنت، مستفيدين بالإمكانيات الهائلة التي تقدمها المنصة الفريدة من نوعها بالمنطقة.