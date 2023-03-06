«كلاسيرا» تتيح منصتها التعليمية «HP Classeasy» مجانا لمتضرري الزلازل في تركيا لمدة عام

أعادت شركة كلاسيرا Classera العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، إطلاق مبادرة “تعليمنا لن يتوقف” مجددا، بالتعاون مع شركة HP، وهي المبادرة التي تستهدف إتاحة نظام إدارة التعلم “HP Classeasy” للتعليم عن بعد بشكل مجاني لجميع المدارس والطلاب المتضررين لمدة عام دون أي مقابل مادي، وذلك لدعمهم على استكمال العام الدراسي بنجاح.

وتأتي مبادرة “تعليمنا لن يتوقف” انطلاقا من الخبرات المتراكمة التي جمعتها شركة كلاسيرا في مجال تقنيات التعلم الإلكتروني الذكي، فهي صاحبة التجربة والحصة الأكبر بقطاع التعليم بدول الشرق الأوسط، لذا كان من الواجب عليها الوقوف بجانب الأسر المتضررة في تركيا، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي HP.

“HP Classeasy” عبارة عن نظام إدارة التعلم (LMS) التفاعلي، الذي يقدم حلاً فعالاً للمدارس والطلاب في تركيا لإكمال عمليتهم التعليمية رقميًا دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة من خلال توفير حل مدرسي افتراضي متكامل، حيث يكون التعليم افتراضيًا وذكيًا وتفاعليًا لتحفيز الطلاب على إكمال دراساتهم بنجاح.

وتعتمد “كلاسيرا” في إعادة إطلاق مبادرة “تعليمنا لن يتوقف” مرة أخرى، على قصة نجاح حققتها خلال جائحة كورونا وفترة الإغلاق العالمي وتم تطبيقها في كافة دول العالم، كما ساهمت “كلاسيرا” في عدة مبادرات أخرى لتعزيز رسالتها كشركة قادرة على خلق حلول مبتكرة بمجال التعليم وقت الأزمات.

من جانبه، أعرب محمد المدني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، عن تضامن شركة كلاسيرا مع ضحايا الزلازل في تركيا، وهو ما دفع الشركة لإعادة إطلاق مبادرة تعليمنا لن يتوقف لتمكين الأطفال من استكمال عامهم الدراسي، ورفع العبء عن الأسر والأهالي في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها جراء تداعيات الزلازل المدمرة.

وتعليقا على التعاون، قال إمري علمان الرئيس التنفيذي لشركة HP في تركيا: “التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات الرقمية ستتيح HP نتائج تعليمية أفضل للناس في جميع أنحاء العالم، ومن منطلق دورنا تجاه مختلف الأسواق فإن التعاون مع كلاسيرا سيساهم في دعم قطاع التعليم التركي الذي يحتاج للإغاثة حاليا بسبب الزلازل المدمرة التي حلّت بالبلاد، ومن خلال تقديم” HP Classeasy” مجانًا للمدارس التركية فإننا نهدف إلى دعم المعلمين المحليين وتمكينهم من التواصل بسهولة مع طلابهم.