«كلارو العقارية» و «AAA للاستشارات» تتعاونان لتقديم خدمات في مجالي الإنشاءات والعقارات

وقعت كل من شركة” AAA” المتخصصة في استشارات التكاليف و شركة “كلارو” العقارية على مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاحترافية في مجالي العقارات و الإنشاءات في مصر و الشرق الأوسط.

وتهدف تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين و رفع خبرتيهما في تقديم نطاق واسع من الحلول المهنية الاحترافية مثل الدراسات السوقية و دراسات الجدوى و تقدير حالة و جودة العقار و إدارة المرافق و استشارات التكاليف.

تفاصيل المذكرة

ووقع المهندس أشرف أنور مؤسس شركة” AAA” للاستشارات و أحمد فتحي المؤسس و المدير التنفيذي لشركة كلارو العقارية على مذكرة التفاهم بين الشركتين.

و أفاد المهندس “أنور” بأن مذكرة التفاهم تلك تعكس العلاقة القوية بين شركتي AAA للاستشارات و كلارو العقارية و التزامهما بتقديم الخدمات الاحترافية عالية الجودة لعملائهما في قطاعي العقارات و الإنشاءات، و أضاف أنها ستخلق فرصا جديدة للتعاون في الأعمال و التبادل المعرفي.

تطلعات مستقبلية

و أعرب أحمد فتحي عن أن مذكرة التفاهم تلك تعتبر خطوة إستراتيجية. فسمعة و خبرة شركة AAA للاستشارات ستنعكس إيجابيا على العمل و أعرب أيضا عن أنها ستمكن الشركتين من العمل سويا و تبادل الخبرات و الحلول و تكامل المصالح.

واعتادت كلا الشركتين على تقديم أحدث الخدمات و أفضلها لأقوى المطورين في السوق مثل مجموعة شركات الفطيم العقارية و مجموعة كابيتال للعقارات و إعمار و السويدي و سوديك و أمريكانا و الشركة الصينية المصرية و بنك التجاري وفا و البنك العربي الأفريقي و غيرهم.

و قد ساهمتا أيضا في بعض المشروعات المرموقة في المنطقة مثل كايرو فيستيفال سيتي و البروج و الساحل الشمالي و بيل في و المنطقة التجارية انداستريا.