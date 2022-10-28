«كلاركسون» مستشارًا تسويقيًا وفنيًا لهيئة قناة السويس

وقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون شيبنچ ايچينسي، مذكرة تفاهم بهدف جذب المزيد من السفن العابرة للممر الملاحي، عن طريق تقديم خدمات تسويقية واستشارية للهيئة في كل المشروعات والاتفاقيات التي ستقوم الهيئة بإبرامها، إلى جانب تقديم خدمات فنية للهيئة بإمدادها بالتقارير والبيانات اللازمة بطبيعة عمل الهيئة، بصفتها احد بيوت الخبرة الرائدة عالميا في مجال النقل البحري.

وأكد اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة الشركة لـ “المال” أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تدعيم أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس وإقامة رباط وثيق يتماشى مع طموحات الهيئة كأحد أهم روافد الاقتصاد القومي.

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الفريق أسامة ربيع واللواء ايهاب البنان

ولفت إلى أن كلاركسون تمتلك نظاما معلوماتيا وقاعدة بيانات ترصد من خلالها حركة أسواق النقل البحرى وفرص الاستثمار فى النشاط بجانب قيامها باعمال النقل البحرى للبضائع بمختلف انواعها.

وأشار البنان إلى أن كلاركسون تتبنى إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الخدمات البحرية المتكاملة.

وأضاف أن النظام الملاحى العالمى يعزز فرص التحالفات والاندماجات بين الخطوط والشركات الملاحية العالمية، يتطلب تعزيز القوة الاقتصادية والملاءة المالية للشركات الملاحية بما يمكنها من تقديم خدمات استشارية في العبور والملاحة مقدمة وخدمات استشارية في طرق الشحن والتفريغ و التخليص الجمركي ومعلومات التخزين.