كلاركسون بلاتوه: تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية يدفع نمو الاستثمار

❏ الشركة لديها أكبر إدارة أبحاث للنشرات والبيانات الملاحية بالعالمالمال ـ خاصدفعت المشروعات التنموية الأخيرة التى نفذتها الدولة، فى مجال النقل والملاحة البحرية، منها الموانئ، وقناة السويس الجديدة، إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وزيادة رغبات الشركات العالمية الكبرى فى توسعة حجم اس

❏ الشركة لديها أكبر إدارة أبحاث للنشرات والبيانات الملاحية بالعالم

المال ـ خاص

دفعت المشروعات التنموية الأخيرة التى نفذتها الدولة، فى مجال النقل والملاحة البحرية، منها الموانئ، وقناة السويس الجديدة، إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وزيادة رغبات الشركات العالمية الكبرى فى توسعة حجم استثماراتها فى السوق.

أكد إيهاب صلاح عبداللطيف، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة كلاركسون بلاتوه- مصر، أن تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وجهود قناة السويس فى سياساتها التسويقية المرنة، وجهود القوات البحرية والقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن مصر والمياه المصرية، يؤدى إلى تشجيع الاستثمار فى مصر، ما ساعد على دعم وزيادة السفن المارة فى قناة السويس عن طريق الوكلاء، وكللت الجهود بمرور أكبر خزان بترول بالعالم بحمولة 216 ألف طن بالقناة الشهر الماضى، ثقة من الملاك لسلامة المرور بقناة السويس، والمياه المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل لزيادة استثماراتها بمجال خدمات النقل البحرى، ومضاعفة عدد المكاتب بمصر، والعمالة لأكثر من 110 موظفين مؤهلين، وأكثر من %85 من الشباب، والتوسع فى مجال خدمات النقل البحرى، من سمسرة وتأجير السفن، ووكالة بحرية بالموانئ المصرية وقناة السويس، ومؤخرا التوسع فى الخدمات لشركة “ميرسك”، لنقل الحاويات، وإنشاء إدارة للبترول، ليمتد نشاط الشركة فى جميع خدمات النقل البحرى، والاستشارات الملاحية، وأن الشركة لديها أكبر إدارة أبحاث للنشرات والبيانات الملاحية بالعالم.

وأضاف أن الشركة تمتلك أكثر من 47 فرعًا فى العالم، وأكثر من 1500 موظف، ولدينا مكاتب بالقاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، لخدمة موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وموانئ الهيئة الاقتصادية (غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأدبية، والسخنة، والطور).

ولفت إلى أن الشركة تعتمد على الكوادر الشابة، وتهتم بالمشاركة ودعم المجتمع المدنى، منها مهرجان الفنون بالزمالك، وتدريب الشباب فى مجال النقل البحرى، والإدارة، والمشاركة فى المؤتمرات والمنتديات، منها مؤتمر الشباب بالإسكندرية، وشرم الشيخ، والمؤتمر الإقليمى السابع عشر لدول شمال المحيط الهندى بالمنطقة الدولية للهيدروجرافيا، باستضافة القوات البحرية المصرية.

أوضح أن الشركة لديها خطة طموحة، بدعم قطاعات النقل البحرى بمصر، بما لديها من خبرات أكثر من 165 عامًا، فى مجال خدمات النقل البحرى، وما لديها من أكبر شبكة معلوماتية بالنقل البحرى بالعالم، كما لديها قاعدة بيانات وتكنولوجيا متقدمة فى مجال خدمات النقل البحرى.

أضاف أن الشركة تدعم قناة السويس بقاعدة بياناتها من المعلومات والسفن، وتقوم قناة السويس بسياسة تشجيعية، بالتنسيق مع الشركة لزيادة السفن المارة بالقناة.

ولفت إلى أن الشركة لها دور فعال لنقل السلع الإستراتيجية، كالقمح والذرة، مع هيئة السلع التموينية، وشركات الحديد والصلب، كما تستعد الشركة حاليا بالتوسع فى خدمات النقل البحرى عن طريق التوسع بالأنشطة، بعد إنشاء إدارات تأجير السفن والوكالات، وخدمات تشغيل الحاويات للشركات العاملة، وأخيرًا إدارة تطوير البترول والغاز، وبعض المشاريع المدعمة للخدمات اللوجيستية لبعض الشركات.