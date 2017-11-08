كلاركسون بلاتوه تشارك في منتدي شباب العالم

المال - خاصشاركت "كلاركسون بلاتوه" للوكالة البحرية، بوفد من شبابها من جنسيات مختلفة، برئاسة عصام بلة المدير الإقليمي، فى منتدى شباب العالم للتحوار وتبادل الأفكار ونقل تجربتها في مجال التدريب والاستشارات والخدمات البحرية، لما لها من تاريخ طويل يمتد لأكثر من 165 عامًا.وصرح عصام بلة، المدير الإقليم

المال – خاص

شاركت “كلاركسون بلاتوه” للوكالة البحرية، بوفد من شبابها من جنسيات مختلفة، برئاسة عصام بلة المدير الإقليمي، فى منتدى شباب العالم للتحوار وتبادل الأفكار ونقل تجربتها في مجال التدريب والاستشارات والخدمات البحرية، لما لها من تاريخ طويل يمتد لأكثر من 165 عامًا.

وصرح عصام بلة، المدير الإقليمي لشركة كلاركسون بلاتوه -على هامش المؤتمر- بأن المؤتمر يعد منصة عالمية فريدة من نوعها للتواصل بين الشباب المصري وشباب العالم، وفرصة للحوار حول مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، ويمثل نقطة تحول مسار العلاقات بين مصر ودول العالم.

وأشار إلى أن أهم أهداف المؤتمر الوصول لصيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكاناً أفضل، كما أن التميز يكمن في أن مصر احتضنت الفكرة وتنفيذها فهي مهد للحضارات وملتقي لمختلف أنواع الفكر والثقافة، كما أن انعقاده يثبت للعالم أجمع أن مصر ما زالت ولا تزال وستظل قبلة العالم وقوية بشبابها دائمًا.

وأشار إلى أن الشركة تتوسع في مصر خلال هذه الفترة، نظرًا للاسقرار والتقدم والنمو الاقتصادي الذي تشهده بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها لديها خطة طموحة بدعم قطاعات النقل البحري بما لديها من خبرات أكثر من 165 عامًا في مجال خدمات النقل البحري، وما لديها من أكبر شبكة معلوماتية بالنقل البحري بالعالم. كما لديها قاعدة بيانات وتكنولوجيا متقدمة.

وتعمل كلاركسون بلاتوه فى مجال خدمات النقل البحرى، وتمتلك أكثر من 47 فرعاً على مستوى العالم.