كلاركسون بلاتوه تشارك في مؤتمر إيجبس 2018

المال - خاص تشارك شركة كلاركسون بلاتوه في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2018، في الفتره من 12 إلى 14 فبراير، والذي يعد أكبر حدث بقطاع النفط والغاز بشمال أفريقيا.وصرح عصام بله، المدير الإقليمي لشركة كلاركسون بلاتوه، بأن المؤتمر سيعطي الشركة فرصة لعرض أنشطتها، مشيرا إلى أن الشركة تمتل



المال – خاص

تشارك شركة كلاركسون بلاتوه في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2018، في الفتره من 12 إلى 14 فبراير، والذي يعد أكبر حدث بقطاع النفط والغاز بشمال أفريقيا.

وصرح عصام بله، المدير الإقليمي لشركة كلاركسون بلاتوه، بأن المؤتمر سيعطي الشركة فرصة لعرض أنشطتها، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أقوى نظم المعلومات الجغرافية العالمية مما يتيح لها تقديم أفضل المعلومات والبيانات التجارية حول العالم وتقديم الدعم لأكثر من2500 هيكل وكيان، وأكثر من 600 حقل بترول وغاز في مراحل التخطيط والإنتاج.

وأضاف القبطان ماجد الشافعي، رئيس قسم البترول والغاز بشركة كلاركسون مصر، أن الشركة تقدم أفضل الحلول لعملائها حول العالم، وتقديم الخدمات البحثية وتسجيل السفن وقواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بحقول البترول والغاز والخرائط والتقارير من خلال قسم الأبحاث.