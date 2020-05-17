«كفّر أهل مصر».. أحمد كريمة : سلبيات ابن تيمية أكثر من إيجابياته

أثارت مشاهد من مسلسل الاختيار ، الذي يعرض خلال رمضان ، تدافع عن أفكار ابن تيمية ، وتشير إلى سوء تفسير منهجه ، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سلبيات ابن تيمة أكثر من سلبياته ، مشيرا إلى أن أفكاره هي من أصلت للفكر المتطرف بكل أشكاله.

وأثارت مشاهد من مسلسل الاختيار ، الذي يعرض خلال رمضان ، تدافع عن أفكار ابن تيمية ، وتشير إلى سوء تفسير منهجه ، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح كريمة في لقاء مع برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي : “من إيجابيات ابن تيمية أنه أيام التتار رفض الإفراج عن أسرى المسلمين فقط وطالب الإفراج عن أسرى اليهود والمسيحيين ده من إيجابياته”.

وأضاف: “له فتاوى تيسير زي عدم وقوع الطلاق القولي، ورفع الملامة عن الائمة الأعلام ، ودعى إلى الجهاد ضد المحتلين دي من الإيجابيات”.

وفصل الدكتور أحمد كريمة ما اعتبره سلبيات ابن تيمية ، مشيرا إلى أن كل تلك السلبيات تعود إلى مراجع موثقة نقلت عنه.

واستدرك كريمة: “لكن الكارثة في السلبيات هو أولا كفر أهل مصر في كتابه وكفر الأشاعرة والصوفية ، وكفر والدي الرسول وألعن الأشاعرة وقال أنهم مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة وطعن في خلافة الإمام علي بن أبي طالب ودافع عن يزيد بن معاوية في قتاله للإمام الحسين”.

وتابع: “له فتاوى في الخروج عن الحكام وأصل مسألة استحلال الأموال والأعراض لأنه لما رسخ فكرة تفكير المسلم ده فتح باب التكفير وهو المتكأ الرئيسي للعنف الفكري”.