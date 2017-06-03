كفر دلهاب.. اللعنة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

سلوى عثمان استطاع مسلسل "كفر دلهاب"، خلال أول أسبوع فى رمضان، أن يحصد أكبر نسبة مشاهدة بين المسلسلات الرمضانية على موقع "يوتيوب"، بين أكثر من 30 مسلسل. الحلقة السابعة تجاوزت عدد المشاهدات لها المليون وربع، فى يوم واحد، وتفاوتت عدد المشاهدات لباقي الحلقات لتتجاوز المليون، ما عدا الحلقة ال

سلوى عثمان



استطاع مسلسل “كفر دلهاب”، خلال أول أسبوع فى رمضان، أن يحصد أكبر نسبة مشاهدة بين المسلسلات الرمضانية على موقع “يوتيوب”، بين أكثر من 30 مسلسل.

الحلقة السابعة تجاوزت عدد المشاهدات لها المليون وربع، فى يوم واحد، وتفاوتت عدد المشاهدات لباقي الحلقات لتتجاوز المليون، ما عدا الحلقة الرابعة فقد سجلت أكثر من اثنين مليون وربع مشاهدة.



تدور أحداث المسلسل حول طبيب “سعد” يتواجد بقرية تدعى “كفر دلهاب”، ويكتشف وجود لعنة أصابت الكفر ويفسر له أحد السحرة هذه اللعنة، بأنها “ريحانة” المرأة التى قتلت ولم يتم تحديد هوية قاتلها، فحلت هذه اللعنة بنفور الحمام، وإجهاض الأجنة، ومس الجن لأحدى فتيات القرية ـ ابنه أحد أعيان القرية وخطيبة نجل شيخ الغفر ـ وظهوره لطفلة أخري، كما أن الجسر الذي يصل بين القرية والقرى الأخري قد هدم بدون سبب ظاهر.



ويطلب الساحر من الطبيب معرفة قاتل ريحانة ومحاسبته أمام الجميع حتى تنتهى اللعنة، وبعد أن يهدده نجل شيخ الغفر بقتله لو لم يعرف سبب تصرفات خطيبته الغربية، والتى اضطرت عائلتها لتأجيل زفافهما، تبدأ رحلة الطبيب “سعد” لمعرفة قاتل ريحانة وسبب قتلها.



نال المسلسل العديد من التأويلات بعد عرضه بأيام قليلة، ومن أكثر هذه التأويلات شيوعا على مواقع التواصل الاجتماعى أن “كفر دلهاب” هو مصر، وريحانة هى ثورة 25 يناير، واللعنة هى التى أصابت الشعب المصري بعد قتل مئات الشباب بدون عقاب لقاتلهم، واعتبر أصحاب هذا التأويل أن الفقر والمرض الذي أصاب القرية يصيب مصر الآن، لكنهم لم يعلنوا عن نهاية حال مصر نظرا لأنهم لا يعرفوا نهاية “كفر دلهاب”.



وذكر أخرون أن أجواء “كفر دلهاب” قريبة من أجواء مسلسل “العهد” فالإضاءة الخافتة المعتمدة على الشموع واحدة، والملابس متشابهة، والبيوت والمناظر الخارجية تتشابه كثيرا، والواضح أن المسلسلين مكتوبين عن نفس الحقبة الزمنية، لبلد بعيد بها سكان يعيشون بين العقل والسحر والشعوذة.



“كفر دلهاب” بطولة يوسف الشريف، محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، هادى الجيار، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وهذه ليست المرة الأولى التى يحقق فيها يوسف الشريف، بطل المسلسل، هذا المركز بين مشاهدات المسلسلات الرمضانية على اليوتيوب، فمسلسل “القيصر” والذي عرض العام الماضي حقق مشاهدات مرتفعة جدا هو الأخر.



كفر دلهاب: