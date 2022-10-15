كفر الشيخ والبحيرة ترفعان درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة قد أجرت بيانا عمليا لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور، وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح او عواصف ترابية او سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 0473220792.

وفي نفس السياق أعلنت محافظة البحيرة استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث تابع منذ قليل المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد للمحافظة نموذج المحاكاة وسيناريو إدارة الأزمة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها وذلك بمنطقة نفق شبرا.

حيث تم تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة وتشغيل طلمبات شفط المياة من النفق وكذا أعمال كسح وشفط المياة بالشارع وإنتظام سير حركة السيارات وعدم تواجد مياه بالنفق.

وتم التأكد من انتظام تصريفات المياة بالمنطقة وعدم وجود أي عوائق تؤثر على الخطط الخاصة بإدارة الأزمات في التعامل مع سقوط الأمطار.

كما تم التشديد على استمرار المراجعة الدورية لصفايات وبلاعات الأمطار للتأكد من عملها بكفاءة مع استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة جميع وحداتها بنطاق المراكز والمدن بالإضافة إلى تجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أي تراكمات للمياه فور حدوثها.

شارك فى إدارة نموذج الأزمة كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، ووهدان السيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وشركة مية الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.