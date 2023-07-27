«كفر الشيخ» توافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الامن، والدكتور لواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والمقدم أحمد زاهر، بالمكتب العسكري ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق إسم السيدة فاطمة صالح حجازى على مدرسة فاطمة صالح بمدينة بيلا، كما وافق على تخصيص مساحة 2560م2 أملاك دولة طرح نهر النيل لإقامة مركز شباب بالبصراط مطوبس (لحياة كريمة) .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص عدد من المشروعات (حياة كريمة) وحدة اسعاف ومركز طبى ووحدة اطفاء بمطوبس ، كما وافق على تخصيص عدد من المشروعات حياة كريمة ( وحدة اسعاف وتعديل قرار مجمع خدمى ومجمع دراعى) بمطوبس.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على إطلاق اسم مصطفى ابو شعيشع على مدرسة دار السلام بمركز بيلا، ووافق على إقامة مدرسة تعليم أساسى بسيدى سالم.

ووافق المجلس التنفيذي على إقامة مجمع أزهرى بسيدى سالم، كما وافق على تخصيص مساحة 2532م2 لإقامة معهد دينى ازهرى بمنطقة غرب تيره بمركز الحامول.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تحويل مساحة 48 فدان و١٠ قراريط و سهمين منافع عمومية الى املاك دولة خاصة بسنهور المدينة بدسوق.