«كفر الشيخ» توافق على اعتبار يوم الأحد إجازة رسمية لمحال الذهب (مستند)

وافقت محافظة كفر الشيخ على طلب شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية لكفرالشيخ باعتبار يوم الاحد إجازة أسبوعية رسمية لمحال المصوغات والمجوهرات بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك عبر خطاب موجه من قبل السكرتير العام الساعد، عبدالغفار الديب وتم توجية لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة .

وكانت الغرفة التجارية لكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، قد تقدمت بمذكرة لمحافظ كفر الشيخ بناء على طلب شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرفة برئاسة هاني الغريب – رئيس الشعبة -بإعتبار يوم الاحد من كل أسبوع إجازة أسبوعية إلزامية لمدن ومراكز المحافظة بالكامل وذلك للحفاظ علي الدواعي الأمنية الخاص لمحال المصوغات والمجوهرات.

وشهدت أسعار الذهب اليوم ” الاربعاء ” تذبذب كبير وعدم وضوح في الرؤية بشكل متواصل على مدار اليوم، خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، فيما يقفز سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية الآن خلال ثالث أيام تداولاتها الاسبوعية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي كشف عن قفزة جديدة في المعدِن الأصفر محليًّا بنحو 30 جنيهًا ليصل إجمالي المكاسب، اليوم، إلى نحو 60 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارًا في القاهرة الآن نحو 1520 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا البالغ 1490 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، قبل اجتماع البنك المركزي.

وكشف نجيب عن ارتفاع سعر الجرام بشكل متتال لعيار 24، ليسجل 2020 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.