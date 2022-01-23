«كفر الشيخ» تواصل رفع مياه الأمطار من المدن والقرى

تتواصل جهود مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنتشار المعدات والأطقم، وتواجد كافة القيادات على رأس العمل لمواجهة الطقس السئ، لكسح تراكمات الأمطار، و استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة ،ووجه رؤساء الوحدات القروية لمركز دسوق، “محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابه، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي ، شباس الملح ، كفر العرب” باستمرار مسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وتسليك خطوط الصرف الصحى، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع ، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي استمرار أعمال سحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، والأماكن المنخفضة، ومناطق تجمع المياه، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، لتيسير حركة المارة بالمدينة وقري (السحايت ، غرب تيرة ، الزعفران، التفتيش، الكفر الشرقي)، ومازال العمل جاري بجميع القري لحين الانتهاء من هذه الأجواء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لأي طوارئ.

وأشرف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة باستخدام سيارات كسح المياه وماكينات سحب المياه، وتشغيل وتسليك البيارات وصفايات الامطار والتأكيد علي استمرار الأعمال حتى الانتهاء من تصريف كافة مياه الأمطار.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اعمال كسح مياه الأمطار من شوارع قرية بنى بكار، قرية البصراط، وقرية الجزيرة الخضراء، و كسح مياه الأمطار بشارعى بورسعيد، والمستشفى بالإضافة إلى كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى، والعمل جاري على مدار الساعة، مكلفاََ النواب ورؤساء القري بالتواجد الدائم بالشارع لمتابعة الأحوال الجوية.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار تمركز فرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، و بمحيط المدارس وفنائها ، وشق قنوات ومخرات مصغرة لتصريف مياه الأمطار، والتشديد على رفع درجة الإستعداد والتأهب لمواجهة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة بكافة المناطق تباعاً .

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، والقرى، موجها برفع مياه الأمطار من محيط المدارس وداخل أفنيتها.