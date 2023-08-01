كفر الشيخ تنفق 418 مليون جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالي الماضي

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تنفيذها للخطة الاستثمارية خلال العام المالي الماضي بالنسبة للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية بنسبة 100%، وذلك باجمالي قدره 418.7 مليون جنيه.

وحسب تقرير صادر عن المحافظة، فقد توزعت تلك الاستثمارات بين 40.2 مليون جنيه في مشروعات الكهرباء، فيما كانت الاستثمارات المخصة لقطاع رصف الطرق والشوارع 246.9 مليون جنيه.

كما تم إنفاق نحو 71.3 مليون جنيه على مشروعات تحسين البيئة، بالاضافة الى تدعيم وحدات محلية بقيمة 9.3 مليون جنيه.

كما بلغت الاستثمارات التي تم انفاقها على نشاط الأمن والاطفاء والمرور الى 48.8 مليون جنيه، فيما استحوذت الكباري على 2 مليون جنيه فقط.

ووفقا للخطة فقد تم توزيع تلك الاستثمارات بواقع 72 مليون جنيه للربع الأول من العام المالي الجاري، فيما استحوذ الربع الثاني على 81.1 مليون جنيه.

كما بلغت الاستثمارات التي تم انفاقها خلال الربع الثالث الى 154.2 مليون جنيه، بينما بلغت في الربع الرابع 111.3 مليون جنيه.

وخلال ابريل الماضي، أشارت الدكتوره هاله السعيد وزيرة التخطيط، أن حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التنمية المحلية 765 مليون جنيه بنسبة 16% ثم التعليم العالي والبحث العلمي 632 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 682,8 مليون جنيه بنسبة 15% .

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة كفر الشيخ 18 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 302 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 18 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 4 وحدات اجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 22 وحدات صحية، 347 فصل دراسي، 38 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 4 محطات مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطة معالجة صرف صحي، فضلا عن إنشاء 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد،3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 40 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم، وإنشاء 6 أسواق، 4 مواقف، 24 كوبري ري.