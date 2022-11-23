«كفر الشيخ» تناقش المخطط الاستراتيجي لإحدى مدنها

ناقش اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور سامي عامر، رئيس فريق العمل المكلف بإعداد المخطط، والمهندس ممدوح الشامي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط، والمهندسة فاطمة الشواقي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس حمادة المليجي، مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومهندسي المركز الإقليمي للتخطيط بطنطا، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

خلال الاجتماع تم استعراض ما انتهت إليه دراسات التخطيط الاستراتيجي من دراسة سكانية وبنية أساسية وشبكة الطرق والخدمات، وغيرها من الدراسات القطاعية، ومنها تم عمل swot analysis بهدف تحليل ما انتهت إليه الدراسات، وتحديد الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف بكل قطاع ووضع البدائل التخطيطية وتقييمها.

كما تم مناقشة الرؤية التنموية للمدينة والتي تتفق مع دور المدينة، وأهميتها كعاصمة للمحافظة وبما يحقق التنمية المستدامة والاتفاق على استكمال أعمال المخطط تمهيدا لاستكمال الإجراءات والعرض على شركاء التنمية والجهات المعنية ومن ثم اعتماد المخطط والعمل به.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة مراعاة النمو المستقبلي للمدينة ودورها المحوري والإقليمي وشبكة الطرق التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها من محاور أفقية ورأسية وكباري لربط شرق المدينة بغربها ورفع كفاءة مداخل المدينة وربطها بالمحافظات الأخري، علاوة علي مراجعة مقترح التقسيم الاداري لأحياء المدينة إداريا بما يتفق مع توزيع السكان و المساحة والكثافة السكانية والخدمات وصولا لرضا المواطن.