كفر الشيخ تطرح تطوير 7 محطات رفع للصرف الصحي في نطاق البرلس وسيدي سالم

تخطط محافظة كفر الشيخ لتنفيذ تطوير عددا من محطات الرفع والصرف الصحي والتي تقع على مصرف كتشنر في معظمها، وذلك ضمن مشروع تأهيل وتطوير مصرف “كتشنر” وتطوير خدمات الصرف الصحي بالمحافظة الممولة من بنك الاستثمار الاوربي وبنك اعادة الاعمار والتنمية الاوربي والاتحاد الاوربي والحكومة المصرية.

وطرحت محافظة كفر الشيخ تطوير عدد من 7 محطات الرفع وذلك في نطاق مركز سيدي سالم والبرلس، على ان تستغرق مدة تنفيذ تطوير كل محطة قراية 20 شهر، وذلك حسب مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ.

وتشمل المناقصات تطوير محطة رفع رقم 1 بدمرو والشركة بسيدي سالم بتأمين ابتدائي قدره مليون جنيه، على أن تتقدم شركات من الفئة الثالثة كحد أدنى.

وتشمل المناقصات تطوير محطة رفع رقم 2 بدمرو والشركة بسيدي سالم بتأمين ابتدائي قدره 600 ألف جنيه، على أن تتقدم شركات من الفئة الثالثة كحد أدنى.

فيما تشمل المناقصة الثالثة تطوير محطة رفع رقم 3 بدمرو والشركة – شبكات – بسيدي سالم بتأمين ابتدائي قدره 600 ألف جنيه، على أن تتقدم شركات من الفئة الثالثة كحد أدنى.

كما تشمل المناقصة الرابعة محطة وشبكات الحدادي بنطاق مركز سيدي سالم بتأمين قدرة 600 ألف جنيه، على ا، تتقدم لها شركات مقاولات من الفئة الثالثة.

أما المناقصة الخامسة فتشمل محطة رقم 3 بدمرو والشركة وخط طرح بمركز سيدي سالم بتأمين قدره 450 ألف جنيه على أن تتقدم لها شركات مقاولات من الفئة الرابعة.

كما تشمل المناقصة السادسة محطة رفع 1 بسوق التلات والتي تقع في نطاق مركز البرلس، بتأمين قدره مليون جنيه لتتقدم لها شركات من الفئة الثالثة، بالاضافة الى محطة رفع 2 بسوق التلات بالبرلس بتأمين قدره مليون جنيه.

وفي فبراير الماضي، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابي، مدير التمويل في دول الجوار الأوروبي، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها.

وستكون تلك المشروعات بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وكان اللقاء بحضور عدد من مسئولى قطاع المرافق، وممثلي وزارة التعاون الدولي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لرفع نسب تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ أعمال برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وبرنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) بمحافظات (أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا)، مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر، وإدارة الحلول المناسبة والسريعة والفعالة من قبل جميع الاطراف لتحقيق أهداف تلك البرامج.