«كفر الشيخ» تستهدف بيع 82 محلا بمناطق مختلفة ضمن عمارات الإسكان الاجتماعي

حددت محافظة كفر الشيخ يوم 16 يوليو المقبل موعدا لعقد مزايدة لبيع قرابة 82 محلا بمناطق مختلفة، وذلك ضمن عمارات الإسكان الاجتماعي ، حيث تستهدف المحافظة استغلال تلك العمارات والتي تصل إلى قرابة 109.

وحسب مصادر بإدارة الاستثمار بالمحافظة، فإن المحال تنقسم إلى 10 محال بمركز مدينة قلين، بمساحات من 13 – 22 مترا مربعا، و30 محلا بمساحات 13 .41 مترا مربعا، بالإضافة 2 وحدة إدارية مساحات 65 مترا مربعا و83 مترا مربعا بموقع تحيا مصر غرب مدينة كفر الشيخ.

كما تم طرح بيع 10 محال كائنة بمركز قلين طريق دسوق وذلك أسفل ثلاث عمارات للإسكان الاجتماعي.

وتم طرح 30 محلا بموقع تحيا مصر غرب مدينة كفر الشيخ بالقراب من طريق صبري القاضي أسفل محلات عمارات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن طرح تلك الوحدات يأتي ضمن أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما أن الوحدات الإدارية والاستثمارية لا تشمل حصة في الأرض.

وقامت محافظة كفر الشيخ بإنشاء 109 عمارات بعدد 10 آلاف و464 وحدة سكنية، غرب كفر الشيخ.

وبدأت الشركة الصينية أعمال البدء وكل عمارة مكونة من 11 دورا وأرضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 مترا، والمنطقة السكنية على مساحة 180 فدانا غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تستوعب 55 ألف نسمة، والنسبة البنائية للعمارات السكنية على المساحة بنسبة 21.9%، وتضم العمارات السكنية 218 مصعدا، بكل عمارة مصعدين ، وتضم المنطقة السكنية تضم مشروعات خدمية مسجدين، كل مسجد يتسع ل 500 مصلى على مساحة 750 مترا ووحدة صحية مكونة من دور أرضي وطابق على مساحة 600 متر، وسوقين بهما 16 محلا على مساحة 1700 متر، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاماً.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المنطقة السكنية الثانية المجاورة لجامعة كفر الشيخ على مساحة 30 فداناً، وتابع دق الخوازيق في أول عمارة سكنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التجمعات السكنية الثلاثة ستنهي مشكلة الإسكان بالعاصمة منهم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية بـ 211 عمارة، بها 342 مصعدا، وتضم ملعبين ومخبزا و7 محال تجارية، وسوق تضم 16 محلا، وحضانة، ومسجدين، و مخبزين ووحدة صحية.

وأضاف المحافظ، أن المنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية ، و33 وحدة سكنية إسكان متوسط، وتضم 66 مصعدا بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدا، ووحدة صحية، وسوقا تشمل 8 محال.