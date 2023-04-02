كفر الشيخ تستهدف إنشاء محطتين لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميا

كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن استهداف الشركة انشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ضمن خطة العام الجاري.

وأوضح أن المحطة الاولى تقع في نطاق مركز سيدي سالم بمنطقة دمرو، وذلك بقدرة 30 ألف متر مكعب يوميا، والتي تستغرق 20 شهرا في تنفيذها.

فيما تقع المحطة الثانية في نطاق مركز البرلس والمعروفة بمحطة الربع والتي ستكون بقدرة تصل الى 20 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد المصدر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ شركات المقاولات الدولية والمحلية المتخصصة من الفئة الاولى بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذات الخبرة في أعمال وتصميم وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتعاون مع الشركات الدولية، وذلك في صورة تحالف أو اتحاد لتقديم العروض الفنية والمالية.

وتابع أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط الفيديك، والذي يعد عقد لبناء المشروعات التي تنتمي إلى الرابطة الدولية للمهندسين الاستشاريين، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوربي.

وفي سبتمبر عام 2018 ، وقعت وزارة التعاون الدولي، ومحافظة كفر الشيخ، اتفاق منحتين للمساعدة الفنية والاستثمار في البنية الأساسية من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بقيمة إجمالية 32 مليون يورو “نحو 662 مليون جنيه”.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماريا ريكا نائب الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والمهندسة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنحتين تسهمان في تحسين نوعية الحياة لحوالي نصف مليون مواطن في محافظة كفر الشيخ، وتستفيد منهما 79 قرية من خلال توفير أول شبكات مركزية لجمع مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات لمعالجتها، وتحسين نظم التخلص منها، في إطار خطة الدولة لتنمية ودعم المناطق الأفقر، حيث ساهمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحسين وتطوير معالجة المياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أن الشبكات الجديدة تراعي معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري والاحتياجات المستقبلية للمحافظة، وتسهم في الحد من تلوث المياه الجوفية وقنوات المياه والصرف الزراعي التي تصب في نهر النيل وبحيرة البرلس، وتحسين جودة المياه المُستخدمة للري والاستزراع السمكي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا في كافة ربوع مصر وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، مع العمل في اتجاه موازي يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري والبنية الأساسية من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في هذه المناطق، مقدمة شكرها لبنك الاستثمار الأوروبي على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية ودعم البنية الأساسية التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وقال اورليخ برونهوبر، رئيس البعثة الدبلوماسية لبنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك مهتم بدعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأضاف أن الاتفاقيتين لهما أثر تنموي بالغ، خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.