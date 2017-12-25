كفر الزيات للمبيدات: 96.3% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين قالت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن نسبة تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى فى أسهم زيادة رأس المال المصدر بلغت 96.33%. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن عدد الأسهم المطروحة يبلغ 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية…

رجب عزالدين

قالت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن نسبة تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى فى أسهم زيادة رأس المال المصدر بلغت 96.33%.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن عدد الأسهم المطروحة يبلغ 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، بواقع 10 جنيهات، وتم الاكتتاب فى 3.8 مليون سهم تمثل 96.33%.

وفتحت الشركة باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال، اعتبارًا من 22 نوفمبر، ولمدة شهر انتهت 21 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 80.02 مليون جنيه إلى 120.04 مليون جنيه، تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي.

ويبلغ رأسمال الشركة 80.02 مليون جنيه، موزعاً على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.