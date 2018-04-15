كفر الزيات للمبيدات تسدد 40 مليون جنيه مديونية 6 بنوك

رجب عزالدينقالت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات الأحد، إن حصيلة الاكتتاب العام تم استخدامها فى تخفيض المديونية المستحقة لدى عدة بنوك محلية وأجنبية.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن حصيلة الاكتتاب تم استخدامها فى سداد مديونية بقيمة 10 مليون جنيه لبنك البركة –مصر،وكذلك 10 ملي

رجب عزالدين

قالت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات الأحد، إن حصيلة الاكتتاب العام تم استخدامها فى تخفيض المديونية المستحقة لدى عدة بنوك محلية وأجنبية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن حصيلة الاكتتاب تم استخدامها فى سداد مديونية بقيمة 10 مليون جنيه لبنك البركة –مصر،وكذلك 10 مليون جنيه لبنك مصراضافة إلى عشرين مليون جنيه موزعة بين مصرف أبو ظبى الاسلامى ، بنك كريدة أجريكول ،بنك الكويت الوطنى، بنك الاتحاد الوطنى بقيمة 5 مليون جنيه لكل بنك.

وبلغت قيمة اكتتاب الشركة لزيادة رأس المال فى يناير الماضى 40 مليون جنيه تقريبا. وسجلت الشركة صافى ربح قدره 48.4 مليون حنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 54 مليون جنيه فى 2016.



