كفر الزيات للمبيدات ترفع أرباحها إلى 43 مليون جنيه

رجب عزالدين: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات ارتفاع أرباحها إلى 43.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 37.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. وأظهرت القوائم المستقلة للشركة تسجيل صافى ربح قده 43.8 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بن

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات ارتفاع أرباحها إلى 43.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 37.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة تسجيل صافى ربح قده 43.8 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 38.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 80.02 مليون جنيه، موزعاً على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ووافق مجلس الإدارة فى اغسطس الماضى على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 80.02 مليون جنيه إلى 120.04 مليون جنيه، تُمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي.