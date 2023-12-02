كفرالشيخ تطرح مشروعا استثماريا لإقامة غرف فندقية وبنوك وعيادات

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن فتح باب الاستثمار لإنشاء مشروع متعدد الأغراض، على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع عبارة عن غرف فندقية وبنوك وعيادات، بجوار جامعة كفر الشيخ، وعمارات سكن كل المصريين، على أن يتم التقدم بدراسات المشروع بيدوان عام المحافظة بداية من الأسبوع الجاري.

كانت محافظة كفر الشيخ، سبق أن طرحت 6 مواقع لطرحها للمستثمرين، لإقامة العديد من المشروعات عليها، مدرسة دولية وعدد من المراكز التجارية.

وضمت تلك المواقع حي سخا منطقة الفيلات على مساحة 3601.85 متر مربع، لإقامة مدرسة دولية، والموقع الثاني، أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة دسوق، على مساحة 1100متر، لاستغلالها كمول تجاري.

والموقع الثالث بمدخل بلطيم رافد بلطيم الدولي على بحيرة البرلس على مساحة 7200 متر لإقامة مول تجاري، الموقع الرابع، وسط مدينة بيلا على مساحة 1135.85متر، لإقامة محال تجارية أو مبنى إداري، الموقع الخامس، بمنطقة حي العرب بجوار مسجد أبو العزايم على مساحة 940مترا، لاستغلالها كمبنى إداري أو تجاري، الموقع السادس، بمنطقة سوق السمك القديم بمدينة سيدي سالم على مساحة 830 متر، لاستغلالها لإقامة مول تجاري-أو مبنى إداري.

وأوضح بيان المحافظة، أن التقديم باسم محافظ كفر الشيخ، مرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، والتقديم بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والاستفسار بإدارة الاستثمار بالمحافظة.