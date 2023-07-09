كفافي : 1.7 مليار جنيه استثمارات طاقة عربية العام الحالي‎

قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية” إن استثمارات الشركة ستصل العام الحالي إلى 1.700 مليار جنيه في جميع قطاعاتها.

وأكدت “كفافي” أن “طاقة عربية” ستواصل توسعاتها الأفريقية في تنزانيا بالربع الأخير من العام الحالي، وموزمبيق، وفي السعودية.

وأوضحت أن خطة الشركة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية، تشمل الغاز، والبترول والمياه، والكهرباء.

وجدد خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة “طاقة عربية” التزام الشركة بالتوسع في أنشطتها، والالتزام بدرجات عالية من الحوكمة، والحفاظ على أموال جميع المستثمرين.

جاء ذلك خلال فاعلية بدء التداول على أسهم “طاقة عربية” صباح اليوم الأحد.