كفافي: «طاقة عربية» تخدم أكثر من 1.7 مليون عميل‎

قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “طاقة عربية” إن المجموعة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها لـ أكثر من 1.7 مليون عميل في أكثر من 50 مدينة مصرية، بواسطة ما يزيد عن 3400 موظف وموظفة.

وأكدت أن المجموعة تعمل على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية بهدف تلبية مختلف احتياجات العملاء في شتى مجالات الطاقة والمرافق سواء في الغاز الطبيعي، الكهرباء، معالجة المياه وتسويق المنتجات البترولية.

وأضافت “كفافي” أن المجموعة تقوم أيضا بدعم جهود الدولة في التحول الأخضر عن طريق التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مختلف العملاء والقطاعات من الطاقة النظيفة والمستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة كفافي في فاعلية بدء التداول على أسهم المجموعة بالبورصة المصرية اليوم.