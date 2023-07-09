كفافي: القيد في البورصة يساهم في استكمال رحلة التوسعات الخارجية لـ «طاقة عربية»

قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية” إن قيد الأخيرة في البورصة المصرية سيساهم في استكمال رحلة التوسعات الخارجية وتحديدا في القارة الأفريقية و المنطقة العربية.

وأضافت – في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا على هامش بدء تداول السهم في البورصة – إن إستراتيجية الشركة تتضمن 3 محاور وهي التوسع في الخدمات والمنتجات، والتركيز على أفضل الحلول التكنولوجية، وفتح مجالات عمل جديدة تخدم العملاء كتنقية وتحيبة المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وتوليد الطاقة من الرياح، والتوسع جغرافيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.