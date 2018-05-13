كفافى: 28 مليار جنيه حجم الضمانات بالسجل الإلكترونى

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة وأحمد الدسوقى وأسماء السيدقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-Score"، إن إجمالى البنوك والشركات المشتركة فى السجل المصرى للضمانات المنقولة بلغ 42 جهة.وأضاف كفافي، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية بالهي

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة وأحمد الدسوقى وأسماء السيد

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-Score”، إن إجمالى البنوك والشركات المشتركة فى السجل المصرى للضمانات المنقولة بلغ 42 جهة.

وأضاف كفافي، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن من بينها 25 بنكاً و15 شركة تأجير تمويلى وجهاز تتمية المشروعات، وأخرى تمويل متناهى صغر، منذ بدء التشغيل فى 11 مارس الماضى.

وأشار إلى أن إشهار الحقوق بالسجل المصرى للضمانات المنقولة بلغ 28 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد أن سجل الضمانات المنقولة يسهم فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.