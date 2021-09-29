«كـابـو» تحجـم خســـائرها بدعـم من عمليــات إعــادة الهيكلة

أرجع محمد القليوبى عضو مجلس الإدارة بشركة «النصر للملابس والمنسوجات – كابو» تمكن الشركة من تحجيم خسائرها خلال العام المالى الماضى 2020 – 2021 لعملية التطوير الداخلية التى تمت بها و التى انعكست ايجابا على جودة المنتج، إلى جانب بدء تعافى الأسواق.

وأظهرت القوائم المالية لشركة «النصر للملابس والمنسوجات» تراجع خسائرها المجمعة بنسبة %62 خلال العام المالى الماضى 2020 – 2021 لتصل إلى 15.9 مليون جنيه مقارنة مع 41.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق له .

محمد القليوبى: حجم الاستثمارات على مدار العامين الماضيين وصل إلى 100 مليون جنيه

وأشار القليوبي إلى أن «كابو» أجرت عملية تطوير داخلية لخطوط الانتاج وماكينات التصنيع بالشركة على مدار العامين الماضيين بقيمة تراوحت بين 60 إلى 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن عملية تطوير واستحداث آلات الشركة بمصنعها القائم كان الغرض منها تحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة معدلات الإنتاج بهدف زيادة الكميات المباعة فى السوق وتحقيق عائد أفضل.

وأضاف أن بدء التعافى المحدود للأسواق والحركة التى شهدتها القوى الشرائية، كان لهما دور فى تمكن الشركة من تحجيم خسائرها بتلك الفترة.

وعلى جانب آخر لفت إلى أن التعافى التام للأسواق لن يأتى إلا بإنتهاء كافة التأثيرات السلبية لجائحة الفيروس على كافة الأصعدة وبمختلف القطاعات العاملة فى السوق .

وقال القليوبى إنهُ على صعيد «كابو» فقد شهدت الشركة خلال الفترات الماضية تأثيرات كبيرة جراء جائحة «كورونا» ضغطت فى النهاية على معدلات المبيعات، لافتًا إلى أن العديد من محلات «القطاعي» تعرضت للإغلاق خلال فترات الذروة للفيروس وهى كانت بمثابة منفذ مهم لمبيعات الشركة.

وأشار إلى أن عامل الضرر الآخر على أداء شركة «كابو» خلال الفترات الماضية تمثل فى تعثر صادرات الشركة نتيجة حالة الإغلاق التى أصابت الأسواق الخارجية .

وتابع أن «كابو» كان تُصدر جزءاً كبيراً من إجمالى انتاجها للأسواق الخارجية، وهو ما توقف خلال فترات ذروة أزمة الفيروس وبالتالى أثر على مبيعات الشركة ومن ثم صافى الربح النهائى .

وأوضح أن صادرات الشركة بدأت خلال الفترة الحالية العودة بشكل تدريجى مستفيدة من لجوء بعض الأسواق للفتح مرة أخرى، وهناك مخططات للعودة للمعدلات الطبيعية فيما قبل بدء الجائحة .

يُذكر أن «المال» نشرت سابقًا أن شركة «النصر للملابس والمنسوجات – كابو» تُصدر حوالى %50 من إنتاجها للخارج، بشكل خاص للدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت، وأيضًا للسوق الأوروبية.

وأضاف، أنهُ من ضمن العوامل التى أثرت على أداء الشركة خلال الفترات الماضية تباطؤ عمليات الشحن، لافتًا إلى أن الشركة تستورد جزءا من مستلزمات انتاجها من الأسواق الخارجية.

واستكمل: أن بعض مستلزمات الإنتاج ارتفعت تكلفتها خلال الفترات الماضية، وهو ما أثر على التكلفة النهائية التى تتحملها الشركة .

ووفقًا للقوائم المالية التى أصدرتها الشركة تراجعت المبيعات خلال العام المالى 2020-2021 وبلغت 274 مليون جنيه مقارنة مع 367 مليون جنيه العام المالى السابق.

وتعمل شركة «النصر للملابس والمنسوجات – كابو» فى مجال السلع الإستهلاكية والملابس، ويتوزع هيكل مليكة الشركة بواقع %46.33 لصالح شركة «أموال العربية للأقطان» وبنسبة %17.46 لصالح محمد باسل رضوان، وبنسبة %7.66 لصالح الشركة «القابضة للقطان والغزل»، إلى جانب عدة مساهمات أخرى بأقل من %5 ونسبة للتداول الحر فى البورصة المصرية.