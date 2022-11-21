كشوفات مجانية وندوات توعية.. تفاصيل احتفالية «إيفا فارما» باليوم العالمي لـ«السكري»

نظمت شركة إيفا فارما فعاليات مكثفة خلال الأسبوع الماضي للاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن مرض السكري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالدولة.

أولى الفعاليات كانت بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ نفذ الطرفان حملة للتوعية والكشف بالمجان على مرضى السكري بالإسماعيلية تحت عنوان «سكرك مظبوط»، وذلك في مبنى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، وعدد من المنشآت الصحية الأخرى.

الحملة كشفت على 500 متردد على مجمع الإسماعيلية الطبي

وكشف الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أن الحملة كشفت على 500 متردد على «المجمع» و«المركز» مجاناً، مع تنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف حول المرض، وآليات التعامل معه داخل 32 مركز ووحدة طب أسرة بالإسماعيلية.

فعاليات حملة «سكرك مظبوط»

وأضاف «نشأت»، في تصريحات له على هامش فعاليات حملة «سكرك مظبوط»، أن الفحوصات المجانية التي تم تنفيذها للمترددين ضمت قياس الضغط، والسكر العشوائي، والسكر التراكمي، وفحص قاع العين، والقدم السكري، كما ضمت الفعاليات إنارة «المجمع الطبي» و«مركز 30 يونيو»، باللون الأزرق مساء، وهو لون الاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن مرض السكري، فضلاً عن لوجو هيئة الرعاية الصحية، وشركة إيفا فارما.

ثاني فعاليات «إيفا فارما»، كانت يوم الثلاثاء الماضي، إذ نظمت احتفالية كبرى في مصنع الشركة بالهرم، ضمت إجراء الفحوصات سابقة الذكر لكل عمال وموظفي المصنع.

ونظمت الشركة، جلسة تثقيفية قدمها الدكتور أحمد سبعاوي، إخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للسكر ومقرر الجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، والذي أكد، خلالها أهمية الانتظام في أخذ الأدوية لمرضى السكري، والعمل على متابعة حالتهم الصحية مع الطبيب المعالج بانتظام، حتى لا يؤثر المرض بشكل خطير على المريض حال إهماله، كما أجاب على استفسارات المشاركين من إخصائي التغذية وصيادلة، كما تم إجراء جولة ميدانية للمشاركين في خطوط إنتاج أدوية وعلاجات السكر بمصنع إيفا فارما في الهرم.

إيفا فارما تنظم قوافل علاجية مع مبادرة حياة كريمة

كما نظمت شركة إيفا فارما، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يوم الجمعة الماضي، 3 قوافل علاجية، اثنتان منهما في منطقتي أطفيح ووردان في محافظة الجيزة، والثالثة في منطقة عين شمس، وهي القوافل التي أجرت الفحوصات المجانية، مع تبرع الشركة بكميات من علاجات السكري المختلفة ومرض التهاب الأعصاب الطرفية، لتقديمها للمرضى حال حاجة حالتهم الصحية إليها.

وأكد الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، إن حرص الشركة على الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للتوعية عن مرض السكري، يأتي في إطار دورها ومسئوليتها المجتمعية، مؤكداً على إيمان الشركة بأن تقديم أحدث وأفضل العلاجات في كافة المجالات ومنها مرض السكري، ليس دورها الوحيد، ولكن يمتد دورها أيضاً للتعاون مع كافة الجهات الرسمية في الدولة، والجمعيات والمؤسسات الطبية المختلفة لما فيه مصلحة المريض المصري، وصولاً للتبرع بكميات من العلاجات الحديثة، وتنظيم لقاءات وجلسات توعوية للمواطنين.

وأضاف الدكتور جورج ماهر، أن شركة إيفا فارما توفر بدائل مختلفة لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني، وعلاجات مضاعفات المرض، مثل أدوية وعلاجات مرض التهاب الأعصاب الطرفية.